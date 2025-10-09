Totani Dakar 2026: nuova vettura e sfida al vertice

Gennaio 2026 vedrà i fratelli Tito e Silvio Totani tornare ad affrontare la Dakar, un traguardo che segna la sesta partecipazione alla leggendaria competizione.

L’equipaggio abruzzese, con il team francese Md Rallye Sport, si presenterà al via con una vettura di nuova generazione: un buggy due ruote motrici Md Optimus Evo 5, un concentrato di tecnologia e performance progettato specificamente per le sfide estreme del rally.

L’Optimus Evo 5 rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla robusta, ma meno performante, Nissan Patrol Gr Y62 Tanit utilizzata nelle edizioni precedenti.

La vettura incarna la filosofia di un design ultra-leggero, con un telaio tubolare saldato con precisione, abbinato a un cambio sequenziale a 6 rapporti che garantisce cambi di marcia rapidi e precisi.

Le sospensioni a lunga escursione, elementi cruciali per affrontare le impervie dune saudite, assorbono gli urti e mantengono il contatto con il terreno anche nelle condizioni più avverse.

Al cuore della vettura pulsa un motore V8 aspirato, capace di erogare circa 400 cavalli, un propulsore studiato per offrire la potenza necessaria a dominare gli sterrati e le sfide cronometrate del deserto.

L’obiettivo primario dei fratelli Totani è chiaro: elevare il loro livello di competizione e confrontarsi direttamente con i migliori piloti del panorama internazionale.

“Questa vettura è nata per la Dakar: è un equilibrio perfetto tra performance e controllo,” affermano i due piloti, esprimendo l’ambizione di onorare i colori dell’Abruzzo e dell’Italia in una delle competizioni più dure al mondo.

L’impegno umanitario dei Totani, testimoniato dall’episodio del 11 gennaio 2024, continua a risuonare.

In quel giorno, l’equipaggio si fermò per soccorrere un camion ribaltato, rinunciando a preziosi minuti di gara.

Un gesto di solidarietà immortalato in un video diventato rapidamente virale, che ha esaltato la loro etica sportiva e la loro profonda umanità.

“Non ci siamo posti alcun dubbio,” ricorda Tito Totani, “la vera sfida non è contro gli avversari, ma contro la forza implacabile del deserto e la capacità di superare i propri limiti.

” Silvio aggiunge: “Quel giorno il cronometro non esisteva; ciò che contava era la necessità di aiutare un compagno in difficoltà.

“La storia dei fratelli Totani con la Dakar affonda le sue radici nel 2011, un percorso costellato di migliaia di chilometri affrontati tra il Sud America e il Medio Oriente.

Un momento emblematico fu il 2012, quando, a bordo del Pajero n. 412, divennero l’unico equipaggio italiano a completare la gara che si snodava tra Cile, Argentina e Perù.

Nel 2022, hanno concluso al sessantesimo posto della classifica generale, consolidando la loro posizione come migliori equipaggi italiani.

La carriera di Tito è arricchita da un titolo nel Campionato Italiano Velocità Fuoristrada, conquistato a soli 18 anni, mentre Silvio vanta una solida esperienza nell’enduro, maturata partecipando a rally in Sardegna, Grecia e al prestigioso Pharaons Rally in Egitto.

Questa combinazione di competenze e passioni li rende un equipaggio completo, pronto ad affrontare le sfide che li attendono.