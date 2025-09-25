Tour della Salute: Pescara, un’oasi di prevenzione gratuita.

Il Tour della Salute fa tappa in Abruzzo: un’oasi di prevenzione e benessere a PescaraIl percorso itinerante dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione, il “Tour della Salute”, prosegue il suo viaggio attraverso le piazze italiane, portando con sé un messaggio cruciale: la cura della persona come investimento nel futuro.

L’undicesima tappa di questa edizione si configura come un evento di rilevanza particolare, ospitando il villaggio della salute a Pescara, in Abruzzo, sabato 27 e domenica 28, offrendo alla comunità un’opportunità unica di accesso gratuito a servizi sanitari essenziali e attività dedicate al benessere.

La Piazza della Rinascita si trasformerà in un vero e proprio centro di prevenzione, con otto ambulatori allestiti per offrire consulenze specialistiche.

I cittadini potranno accedere gratuitamente a valutazioni cardiologiche, reumatologiche, psicologiche e nutrizionali, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie croniche sempre più diffuse.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla salute uditiva, con test audiometrici, e all’equilibrio, spesso trascurato ma cruciale per la qualità della vita, soprattutto nelle fasce di età più avanzate.

Un servizio innovativo sarà offerto anche per la salute orale e per la cura degli animali domestici, riconoscendo l’importanza del benessere animale nel contesto del benessere familiare.

L’iniziativa, promossa da ASC Attività Sportive Confederate e sostenuta da importanti istituzioni come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, testimonia un impegno condiviso verso la salute pubblica.

Il contributo non condizionato di EG STADA Group sottolinea l’importanza della responsabilità sociale d’impresa e la volontà di supportare attivamente progetti che abbiano un impatto positivo sulla comunità.

“La prevenzione non è solo un diritto, ma un dovere verso se stessi e verso il sistema sanitario nazionale,” sottolinea Salvatore Butti, General Manager e Managing Director di EG STADA Group.

“Troppo spesso, barriere economiche o difficoltà di accesso impediscono ai cittadini di usufruire di controlli fondamentali.

Il ‘Tour della Salute’ rappresenta un ponte, un’occasione concreta per avvicinare i servizi di prevenzione alla popolazione, promuovendo una cultura della salute proattiva e partecipativa.

“Questa edizione del Tour della Salute, giunta alla sua settima iterazione, conferma il suo ruolo strategico nel tessuto sociale italiano.

Dalla sua nascita nel 2018, l’iniziativa ha permesso di offrire circa 60.000 consulenze mediche gratuite, intervenendo tempestivamente su situazioni potenzialmente critiche e contribuendo a migliorare la qualità della vita di migliaia di persone.

La visita in Abruzzo è una delle quindici tappe previste, un percorso che attraversa l’intero Paese, portando con sé la speranza di un futuro più sano e consapevole.

L’iniziativa promuove attivamente l’integrazione tra prevenzione, educazione alla salute e promozione dell’attività fisica, riconoscendo il ruolo cruciale dello sport e del movimento nel mantenimento del benessere psicofisico a tutte le età.