Tragedia nel Chietino: Donna di 69 anni muore in un incidente

La notizia ha scosso profondamente la comunità molisana e abruzzese: Anna Colonna, una donna di 69 anni, si è spenta a Chieti, a seguito di un tragico incidente stradale che l’ha colpita mentre si recava a trovare il figlio, ricoverato in una struttura ospedaliera della città adriatica.

La sua presenza, fino a poche ore prima, aveva animato il paesaggio di Rotello, il paese di origine foggiano dove aveva stabilito la sua vita decenni prima, intrecciando il suo destino con quello della provincia di Campobasso e costruendo una famiglia radicata nel tessuto sociale locale.

L’evento, consumatosi mercoledì sera in prossimità dell’ospedale, ha innescato una spirale di dolore e sgomento.

Anna, intenta a superare la strada, è stata investita da un veicolo Renault condotto da un uomo di 46 anni.

Il violento impatto l’ha proiettata a terra, causandole lesioni gravissime.

Trasportata d’urgenza al pronto soccorso, la sua condizione è apparsa fin da subito critica.

Nonostante i tentativi di rianimazione e le cure intensive protratte per un’intera giornata, il suo organismo, già provato, non ha retto all’impatto, arrendendosi al destino.

L’inchiesta, immediatamente avviata dai Carabinieri, è focalizzata sull’accertamento delle responsabilità e sulle dinamiche dell’incidente.

Il conducente della Renault è al momento indagato per omicidio stradale, una contestazione che riflette la gravità del decesso e la necessità di valutare attentamente le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Si stanno esaminando i tabulati, le testimonianze e i filmati di eventuali telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione l’accaduto e determinare se siano intervenute negligenze o violazioni del codice della strada.

La scomparsa di Anna Colonna rappresenta una perdita significativa per la sua famiglia e per l’intera comunità di Rotello, che la ricordano come una donna generosa, attiva e profondamente legata alle tradizioni locali.

Il sindaco Massimo Marmorini, esprimendo il cordoglio della comunità, ha sottolineato il vuoto incolmabile lasciato da una figura così importante.

La notizia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, evidenziando la necessità di interventi mirati per prevenire simili tragedie e tutelare la vita dei pedoni, specialmente in aree ad alta densità di traffico e in prossimità di strutture sanitarie, luoghi di flusso costante di persone vulnerabili.

L’incidente solleva, inoltre, interrogativi sulla necessità di una maggiore attenzione all’illuminazione e alla segnaletica stradale, elementi cruciali per garantire la visibilità e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.