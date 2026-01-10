cityfood
domenica 11 Gennaio 2026
L’Aquila Cronaca

Tragedia sull’A25: Morto e Feriti, Traffico Bloccato

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Tragedia sulla A25, l’arteria autostradale che attraversa il cuore dell’Abruzzo, questa mattina.
Un violento impatto tra due veicoli, avvenuto in un punto particolarmente delicato del tracciato, tra Aielli Celano e Avezzano, ha spezzato una vita e lasciato un segno profondo nella comunità locale.

L’incidente, verificatosi intorno alle ore 11:00, ha visto una Volkswagen perdere tragicamente la corsa, coinvolgendo in un impatto devastante un altro veicolo.
La gravità dello scontro è testimoniata dalla morte istantanea del conducente della Volkswagen, un evento che ha sconvolto i soccorritori intervenuti.
Altre tre persone, a bordo degli altri veicoli coinvolti, hanno riportato ferite di diversa gravità; una delle quali versa in condizioni critiche, richiedendo immediati e intensivi interventi medici.

Immediato il dispiegamento delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno lavorato con la massima urgenza per estrarre le persone dalle lamiere accartocciate e prestare i primi soccorsi.
La dinamica precisa dell’incidente è ora al centro dell’indagine condotta dalle autorità competenti, che analizzeranno attentamente i fattori che potrebbero aver contribuito al tragico evento.

Tra le ipotesi al vaglio, la velocità eccessiva, la scarsa visibilità dovuta alle condizioni atmosferiche, e possibili malfunzionamenti tecnici dei veicoli.

La circolazione sull’A25 è stata interrotta nel tratto interessato, generando lunghe code e disagi per i numerosi automobilisti in transito, che hanno subito ritardi significativi.

La chiusura temporanea della strada è stata necessaria per consentire le operazioni di soccorso, il recupero dei veicoli e i rilievi tecnici.

Questo incidente drammatico riapre il dibattito sulla sicurezza autostradale, invitando a una riflessione più ampia sulle cause degli incidenti stradali e sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.
La tragedia di oggi sottolinea la necessità di un costante monitoraggio delle infrastrutture autostradali, un’educazione stradale più efficace e una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla guida.

La comunità abruzzese, scossa da questo evento, esprime il proprio cordoglio ai familiari della vittima e augura un rapido recupero ai feriti.

