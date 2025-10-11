Tragico incidente a Montesilvano: morto motociclista sul lungofiume.

Un tragico evento ha scosso Montesilvano nel tardo pomeriggio, quando un uomo di 57 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo il lungofiume Saline.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, suggerisce che il motociclista, mentre si muoveva in direzione di Cappelle sul Tavo a bordo di un scooter di grandi dimensioni, abbia improvvisamente perso il controllo del veicolo.

L’accaduto, verificatosi in prossimità della rotatoria che immette verso il ponte Sant’Angelo, ha visto lo scooter impattare violentemente contro lo spartitraffico e il cordolo stradale, con conseguenze fatali per il conducente.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano; per l’uomo non c’è stato scampo.

La Polizia locale ha immediatamente preso in carico la scena, avviando indagini approfondite per chiarire le esatte cause dell’incidente.

L’analisi della dinamica si concentra sia sull’eventuale presenza di fattori ambientali (condizioni del manto stradale, visibilità, illuminazione), sia su possibili fattori umani (distrazione, velocità eccessiva, stato di salute del conducente).

Si sta inoltre verificando se l’uomo indossasse correttamente l’equipaggiamento di sicurezza previsto dalla legge e se il mezzo ne fosse in regola.

L’assenza di altri veicoli coinvolti nell’impatto esclude, almeno inizialmente, la responsabilità di terzi.

Tuttavia, la profondità delle indagini è necessaria per escludere completamente qualsiasi fattore esterno possa aver contribuito alla perdita di controllo del motociclista.

L’incidente solleva, come spesso accade in situazioni simili, interrogativi cruciali sulla sicurezza delle infrastrutture viarie, sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità e sull’adozione di comportamenti prudenti alla guida, soprattutto in aree frequentate da pedoni e ciclisti.

La comunità locale è in lutto per la perdita di un cittadino e si aspetta che le autorità forniscano chiarezza sulle cause di questa drammatica vicenda.