Trasferimento richiedenti asilo: l’Aquila risponde con solidarietà.

Questa mattina, un gruppo di 24 richiedenti asilo provenienti dal Pakistan e dall’Afghanistan ha lasciato L’Aquila, trasferiti tramite autobus privato e sotto la supervisione della Questura.

Il trasferimento, che lascia in città sei persone, ha visto i richiedenti redistribuiti in strutture di accoglienza situate nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

La mobilitazione, che ha preceduto il trasferimento, si è concretizzata anche nella serata precedente con l’emergenza di una soluzione di sistemazione temporanea.

All’interno della mensa di Celestino, situata nel complesso di Piazza d’Armi, sono state improvvisate brandine per accogliere tutti e 30 i presenti.

Questa azione risponde a un’urgente necessità di supporto, evidenziando la fragilità della situazione e la necessità di soluzioni immediate.

L’evento ha suscitato una risposta emotiva e concreta da parte della comunità locale.

Una corrente silenziosa di solidarietà ha visto cittadini convergere nella zona, portando coperte, indumenti e beni di prima necessità.

Paolo Giorgi, responsabile di Fraterna Tau Onlus, che gestisce la mensa, ha sottolineato come questo gesto collettivo rappresenti un omaggio a padre Quirino Salomone, figura spirituale di riferimento per la struttura, scomparso un anno fa.

L’iniziativa, amplificata sui social media dalla consigliera comunale Simona Giannangeli, ha invitato alla mobilitazione e a un presidio davanti alla chiesa di San Bernardino.

Il messaggio, veicolato attraverso i canali digitali, è stato un potente richiamo alla memoria di una città che ha sperimentato in prima persona il dolore di perdere la propria casa, sottolineando la necessità di mantenere un approccio umano e accogliente.

La solidarietà non si è limitata ai semplici doni materiali.

Esponenti dell’opposizione, tra cui i consiglieri comunali Paolo Romano, Lorenzo Rotellini e Stefano Albano, insieme al senatore dem Michele Fina, hanno espresso la volontà di portare la questione all’attenzione del Parlamento.

Francesco Marrelli, segretario generale della CGIL L’Aquila, e la sindacalista Miriam Del Biondo, hanno coordinato gli aiuti, evidenziando come la risposta della comunità abbia rivelato un’altra anima della città, pronta a rispondere alla chiamata di umanità e ad offrire supporto a chi si trova in difficoltà.

Il “dormitorio di fortuna” allestito a Piazza d’Armi è diventato simbolo di una solidarietà diffusa e un monito alla necessità di politiche migratorie più umane e inclusive, capaci di garantire dignità e accoglienza a chi cerca rifugio.