Tribunale Minorenni L’Aquila: allarme per la giustizia minorile in Abruzzo

Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, fulcro di giustizia minorile per l’intera regione Abruzzo, si trova ad affrontare una crisi sistemica che ne mina la capacità di garantire un’adeguata tutela dei diritti dei giovani.

L’allarme lanciato congiuntamente dagli Uffici Giudiziari Minorili e dall’Avvocatura del Distretto non è un semplice lamento, ma un grido d’aiuto che evidenzia una situazione insostenibile, con ripercussioni potenzialmente devastanti sul futuro dei minori coinvolti.

La carenza di personale, che vede il Tribunale operare con una forza lavoro ridotta a circa la metà rispetto alla pianta organica, già considerata insufficiente, rappresenta il nodo cruciale.

L’assenza di risorse umane idonee compromette la capacità di gestire un carico di lavoro in costante aumento, sia in ambito penale che civile.

Questa sottodimensionamento non si limita al Tribunale stesso, ma investe anche la Procura, la quale, con solo sette unità amministrative su dodici previste, fatica a rispondere efficacemente alle esigenze regionali.

L’incremento significativo di minori coinvolti in episodi di cronaca, spesso vittime o aggressori di reati contro la persona, ha ulteriormente acuito la pressione.

A ciò si aggiunge la prevista riapertura dell’Istituto Penale Minorile, un segnale positivo per la riabilitazione dei detenuti, ma che inevitabilmente amplificherà il carico di lavoro per un sistema già allo stremo.

Il Tribunale, infatti, è chiamato ad interventi urgenti e delicati in materia civile, dalla prevenzione del disagio sociale alla protezione di minori in contesti familiari disfunzionali.

Questi compiti, che richiedono un’analisi approfondita e decisioni tempestive, si trovano a essere ostacolati dalla fragilità strutturale dell’istituzione.

La comunità forense e la magistratura, con voce unisona, sottolineano come questa carenza di risorse si traduca in una concreta impossibilità di garantire una risposta adeguata.

L’auspicio è che le istituzioni non si limitino a un’analisi superficiale delle cause del disagio giovanile o a formulare generiche promesse di intervento, ma si assumano la responsabilità di affrontare con concretezza le criticità emergenti.

Solo un investimento mirato in termini di personale, formazione e infrastrutture può consentire al Tribunale per i Minorenni di svolgere appieno la sua funzione, restituendo ai giovani abruzzesi la possibilità di un futuro più giusto e sereno e assicurando un effettivo percorso di reinserimento sociale.

L’efficacia delle politiche di prevenzione e riabilitazione, altrimenti, resta un’illusione, un mero esercizio di retorica privo di fondamento.