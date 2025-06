Truffe ASL: SMS ingannevoli e numeri a sovrapprezzo

Un’ondata di messaggi truffaldini sta colpendo i telefoni cellulari di numerosi cittadini, generando confusione e potenziali perdite economiche. Questi SMS, abilmente confezionati per simulare una comunicazione ufficiale da parte dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), invitano i destinatari a contattare un numero di telefono specifico, spesso preceduto da una sigla che mira a ingannare, suggerendo un’origine ASL.L’inganno risiede nel fatto che il numero di telefono indicato, apparentemente legato a comunicazioni sanitarie, è in realtà un “numero a sovrapprezzo”. Chi, in buona fede, compone il numero fornito si ritrova intrappolato in un sistema di attesa prolungata, con la conseguente addebito di costi elevati sulla propria bolletta telefonica, ben al di sopra di quanto previsto dal proprio piano tariffario.L’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, consapevole della crescente diffusione di questa truffa, intende chiarire con la massima urgenza che non ha attivato né utilizza numeri di telefono di questo tipo per comunicare con i cittadini. Si tratta, pertanto, di un raggiro sistematico, già segnalato in diversi centri in tutta Italia, volto a sfruttare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni sanitarie.L’ASL di Teramo raccomanda vivamente alla popolazione di mantenere un elevato livello di vigilanza e di non dare alcun credito a comunicazioni inattese che invitano a contattare numeri di telefono non riconosciuti. La raccomandazione è quella di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni contattando direttamente l’ASL tramite i canali ufficiali, come il sito web istituzionale o i numeri di telefono conosciuti. È fondamentale ricordare che le istituzioni sanitarie non richiedono mai informazioni personali o finanziarie tramite SMS o chiamate da numeri sconosciuti.Questo fenomeno sottolinea l’importanza della consapevolezza digitale e della capacità di riconoscere le truffe online. In un’epoca caratterizzata da una crescente digitalizzazione dei servizi, è essenziale sviluppare un approccio critico e informato nei confronti delle comunicazioni ricevute, proteggendo così la propria identità e i propri risparmi da potenziali abusi. La diffusione di queste truffe mette in luce una vulnerabilità nel sistema, che richiede una maggiore collaborazione tra istituzioni, operatori telefonici e cittadini per contrastare efficacemente queste pratiche fraudolente.