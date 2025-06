Tullio Bucchiarone: Intitolata sezione Aia, omaggio a un pilastro dell’arbitraggio aquilano.

La sezione Aia dell’Aquila, fulcro dell’attività calcistica regionale, si erge oggi a custode di una memoria preziosa: quella di Tullio Bucchiarone, figura cardine dell’arbitraggio aquilano, spentosi prematuramente nel 1992. La cerimonia di intitolazione, a trent’anni dalla sua scomparsa, ha rappresentato un momento di profonda commozione e celebrazione, unendo istituzioni sportive, rappresentanti del Comune e familiari in un tributo sentito e solenne.L’atto formale non si limita a un mero onorificenza; incarna un riconoscimento tangibile del contributo imprescindibile che Bucchiarone ha apportato alla costruzione dell’identità e del percorso dell’Aia aquilana. Come sottolineato dal presidente Guido Alfonsi, l’intitolazione testimonia la perennità dei valori che Bucchiarone ha incarnato e trasmesso alle generazioni successive, valori che continuano a plasmare l’etica e la professionalità degli arbitri di oggi. La sezione, con i suoi novantatré anni di storia, vanta un patrimonio di esperienza e tradizione, concretizzato nella presenza di Federico Dionisi in Serie A, un risultato che si erge come testimonianza del lavoro incessante e della dedizione delle figure che lo hanno preceduto, tra cui spicca quella di Bucchiarone.L’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, Vito Colonna, ha enfatizzato l’importanza dell’iniziativa come un omaggio a un protagonista imprescindibile non solo per lo sport locale, ma per l’intera comunità aquilana, un punto di riferimento per i giovani e un esempio di integrità e passione. Il riconoscimento va oltre l’ambito sportivo, celebrando un cittadino esemplare che ha dedicato la propria vita al servizio della collettività.Antonello Passacantando, presidente del Coni Abruzzo, ha dipinto il ritratto di Bucchiarone come un dirigente autentico, un vero pioniere che ha saputo comprendere il potenziale dell’arbitraggio non solo come disciplina sportiva, ma anche come strumento educativo, capace di formare cittadini responsabili e consapevoli. Passacantando ha poi espresso un auspicio: rafforzare il legame tra l’Aia e le istituzioni scolastiche, per promuovere l’arbitraggio come attività formativa per i giovani, instillando valori di rispetto, giustizia e senso di responsabilità.Il figlio, Enzo Bucchiarone, ha condiviso l’emozione profonda della famiglia, testimoniando la gratitudine per il ricordo vivo che anima i giovani arbitri. L’eredità paterna, fatta di sacrifici personali e rinunce familiari, trova finalmente la sua giusta dimensione in questo gesto di riconoscimento collettivo. L’intitolazione della sezione Aia rappresenta non solo un omaggio al passato, ma anche un impegno per il futuro, un monito a perpetuare i valori di integrità, dedizione e passione che hanno contraddistinto la figura di Tullio Bucchiarone, custode indimenticabile della tradizione calcistica aquilana.