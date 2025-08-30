Udienza a Papa Leone XIV: Monsignor Valentinetti porta il saluto di Pescara-Penne

Questa mattina, in un contesto di profonda riverenza e rinnovato spirito di collaborazione, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne, ha reso visita in udienza a Sua Santità Papa Leone XIV presso la Città del Vaticano.

L’incontro, formalmente definito come atto di presentazione e cortesia, trascende la mera consuetudine diplomatica, incarnando un momento di connessione spirituale e di rinnovato impegno pastorale.

Monsignor Valentinetti ha espresso, a nome dell’intera diocesi, un saluto carico di affetto e speranza, proferendo una preghiera fervente per il bene del Sommo Pontefice e per la Chiesa universale.

L’Arcivescovo ha sottolineato la profonda emozione che ha permeato l’incontro, un’occasione che, al di là delle formalità del protocollo, ha offerto la possibilità di un primo contatto diretto con il nuovo Papa.

L’udienza si colloca in un periodo di transizione, segnato dalla recente elezione papale e dalle aspettative che ne derivano.

La figura di Papa Leone XIV, entrato in carica in un momento complesso per il mondo, incarna le sfide e le opportunità che attendono la Chiesa.

Monsignor Valentinetti ha ricordato con rispetto il suo predecessore, evidenziando i legami significativi che lo avevano legato al precedente pontefice, auspicando che si possano instaurare rapporti altrettanto costruttivi e proficui con il Papa Leone XIV, in un’ottica di continuità e rinnovamento.

Questo incontro non è solo un atto formale, ma un segno tangibile dell’impegno della diocesi di Pescara-Penne nel sostenere il Papa nel suo ministero e contribuire al bene spirituale dei fedeli, proiettandosi verso un futuro di dialogo, collaborazione e profonda fede.

La speranza è che Papa Leone XIV possa guidare la Chiesa con saggezza e coraggio, illuminando il cammino verso un mondo più giusto e fraterno.