Un docente dell’Univaq detenuto in Albania: la comunità accademica si mobilita.

La comunità accademica dell’Università degli Studi dell’Aquila si è mobilitata per offrire supporto a Michele D’Angelo, stimato docente del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, attualmente detenuto in Albania in seguito a un tragico evento.

La vicenda, nata da un incidente stradale verificatosi l’8 agosto in località Qafa, vicino a Kosovices, nei pressi di Fier, ha coinvolto un complesso intreccio di dinamiche legali e umane che richiedono un intervento concreto e coordinato.

L’iniziativa di raccolta fondi, impulsivamente promossa dalla direttrice del Dipartimento, Annamaria Cimini, e vigorosamente sostenuta da un ampio gruppo di colleghi, mira a sollevare il docente e la sua famiglia dal peso economico derivante da una situazione di profonda incertezza.

Le risorse raccolte saranno destinate a diversi fronti cruciali: garantire condizioni di vita dignitose durante la detenzione, coprire le ingenti spese legali necessarie per affrontare il processo giudiziario albanese e agevolare i frequenti viaggi dei familiari, in particolare della compagna Vanessa Castelli, anch’essa docente presso l’Univaq, per mantenere un contatto umano fondamentale in un momento di estrema difficoltà.

Al di là dell’aspetto puramente economico, la raccolta fondi si configura come un atto di solidarietà che testimonia il profondo legame tra l’istituzione universitaria e i suoi membri.

La vicenda pone interrogativi significativi sull’accesso alla giustizia in contesti transnazionali, sulle implicazioni legali e burocratiche derivanti da incidenti che coinvolgono cittadini di diverse nazioni e sulla necessità di garantire un supporto adeguato a coloro che si trovano improvvisamente coinvolti in procedure legali complesse in paesi stranieri.

L’impegno della comunità accademica non si limita al sostegno finanziario; si tratta anche di un impegno morale a monitorare l’evoluzione della situazione legale, a garantire il rispetto dei diritti del docente e a facilitare la comunicazione con le autorità competenti.

La vicenda di Michele D’Angelo rappresenta una sfida per l’Università dell’Aquila, che si trova a confrontarsi con un caso di particolare delicatezza e complessità, invitando la comunità universitaria a riflettere sul ruolo dell’istituzione come pilastro di supporto e difesa dei propri membri, anche al di là dei confini nazionali.

La raccolta fondi è dunque un atto di umanità e un richiamo alla giustizia, volto a sostenere un collega e una famiglia in un momento di profonda sofferenza e incertezza.