Uscite anticipate al Marconi: revisione delle regole dopo il confronto.

L’Istituto Tecnico Superiore “Guglielmo Marconi” di Penne ha rivisto le proprie disposizioni relative alle uscite anticipate degli studenti, in seguito a un acceso dibattito che ha coinvolto famiglie, corpo docente e rappresentanti degli studenti stessi.

La decisione, comunicata inizialmente con una circolare del 3 settembre, prevedeva la presenza obbligatoria di un genitore per qualsiasi uscita anticipata, anche per gli alunni che avessero compiuto la maggiore età.

La dirigente scolastica, Angela Pizzi, ha annunciato la modifica delle procedure, sottolineando la volontà dell’istituto di trovare un equilibrio tra la tutela della sicurezza degli studenti e il rispetto della loro autonomia, soprattutto in coloro che hanno raggiunto l’età adulta.

Un’assemblea straordinaria, convocata ieri e in programma per le ore 17 di oggi, offrirà l’occasione per presentare ufficialmente le nuove linee guida e raccogliere feedback da tutte le parti interessate.

La revisione si è resa necessaria a seguito di contestazioni e perplessità sollevate dalla comunità scolastica.

La precedente formulazione, percepita come eccessivamente restrittiva, aveva generato un confronto acceso, evidenziando la complessità di conciliare i principi di responsabilità genitoriale e la progressiva emancipazione degli adolescenti.

Secondo le nuove disposizioni, lo studente maggiorenne può richiedere l’uscita anticipata tramite un apposito modulo, attestando la propria responsabilità e consapevolezza.

Questa procedura semplificata riflette la fiducia che l’istituto ripone nella maturità degli studenti che hanno superato la soglia della maggiore età.

Resta tuttavia in vigore la necessità di una supervisione genitoriale per le uscite anticipate che superano il numero di tre mensili, ma questa restrizione si applica esclusivamente agli studenti minorenni.

L’obiettivo è garantire un adeguato monitoraggio per coloro che non hanno ancora raggiunto la piena autonomia, pur riconoscendo e rispettando l’indipendenza di coloro che l’hanno raggiunta.

La decisione finale riflette un profondo esame delle dinamiche relazionali all’interno della comunità scolastica e mira a promuovere un clima di fiducia e collaborazione tra famiglie, docenti e studenti, nel rispetto dei principi fondamentali di sicurezza, responsabilità e crescita personale.

L’assemblea di oggi rappresenta un momento cruciale per avviare un dialogo costruttivo e condividere le nuove procedure, aprendo un nuovo capitolo nella storia dell’istituto “Marconi”.