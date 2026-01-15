Valenza alla guida della Fondazione Università di Teramo: un nuovo impulso per il territorio.

La nomina di Daniela Valenza a direttrice generale della Fondazione Università degli Studi di Teramo rappresenta un punto di snodo significativo per l’istituzione e, più ampiamente, per il territorio abruzzese.

La Valenza, figura di spicco nel panorama amministrativo regionale, incarna un profilo professionale di elevata competenza, forgiato attraverso un percorso accademico e dirigenziale di notevole intensità.

La sua preparazione, solidamente radicata nell’Università di Teramo – dove ha conseguito laurea, specializzazione e dottorato – testimonia un legame profondo con l’ateneo e un’attenta comprensione delle sue dinamiche interne.

L’esperienza maturata a livello regionale, culminata con il ruolo di segretario della Giunta regionale, ha affinato le sue capacità di gestione, pianificazione strategica e coordinamento di processi complessi.

Gli incarichi successivi, quali commissario straordinario della Centrale di Committenza e del Consorzio di Bonifica Centro, e la presidenza dell’Ente regionale Servizio Idrico Integrato, hanno ulteriormente ampliato il suo bagaglio professionale, esponendola a sfide di gestione di risorse pubbliche e a problematiche di rilevanza strategica per il territorio.

Attualmente, il suo ruolo di consulente giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, focalizzato sulle politiche di ricostruzione post-sisma 2016, sottolinea la sua capacità di operare a livello nazionale, contribuendo a processi decisionali di alto livello.

L’assunzione di questo nuovo incarico, come lei stessa ha dichiarato, non è solo un riconoscimento professionale, ma un atto di profondo legame con il luogo che ha plasmato la sua formazione.

La Valenza si assume la responsabilità di imprimere un nuovo impulso alla Fondazione, attraverso una riorganizzazione che miri a ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, perseguendo al contempo la ricerca di nuove fonti di finanziamento, sia a livello locale che istituzionale.

La visione strategica delineata punta a superare i confini tradizionali della Fondazione, configurandola come un hub trasversale, capace di integrare e coinvolgere attivamente le diverse componenti del tessuto sociale ed economico.

Questo implica un rafforzamento dei legami con il mondo produttivo, le comunità locali, gli ordini professionali, le fondazioni e le istituzioni, al fine di creare una rete di collaborazione virtuosa e duratura.

L’approccio proposto si fonda sulla sinergia e il confronto continuo con il Rettore, Christian Corsi, e sulla condivisione di una visione orientata alla crescita, all’innovazione e alla sostenibilità.

La Valenza intende, dunque, catalizzare un cambiamento profondo, promuovendo un modello di Fondazione dinamico, inclusivo e proattivo, in grado di generare valore aggiunto per l’Università, il territorio e la comunità abruzzese nel suo complesso.

La sua leadership si preannuncia come un elemento cruciale per il futuro sviluppo dell’ateneo e per la sua capacità di rispondere alle sfide complesse del contesto contemporaneo.