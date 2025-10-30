Valle Peligna: respinti i ricorsi, i tre indagati restano in carcere.

La vicenda che ha sconvolto la valle Peligna, costellata di accuse gravissime e avvolta in un clima di crescente apprensione, continua a svilupparsi con una drammatica fermezza.

Le istanze di allentamento delle misure restrittive, avanzate dalla difesa dei tre giovani indagati, sono state respinte con decisione dal giudice, confermando la validità delle ordinanze di custodia cautelare in carcere.

I due minorenni, rispettivamente di 14 e 17 anni, proseguono il loro percorso detentivo presso l’istituto penale minorile di Casal del Marmo, a Roma, mentre il giovane maggiorenne, di 18 anni, rimane detenuto nel carcere di Sulmona.

Questa decisione, frutto di una valutazione approfondita delle prove raccolte e della pericolosità dei soggetti coinvolti, sottolinea la gravità delle accuse mosse.

Durante gli interrogatori di garanzia, i tre indagati hanno negato le accuse che li vedono implicati in una serie di reati di estrema delicatezza.

Si tratta di violenza sessuale di gruppo aggravata, atti sessuali con una minore, atti persecutori, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, reati che, qualora provati, comportano pene severe.

La negazione delle accuse, tuttavia, non ha influito sulla decisione del giudice, che ha ritenuto necessario mantenere la custodia cautelare per assicurare la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori pericoli per la comunità.

L’inchiesta, avviata alla fine di agosto, ha preso piede a seguito di un coraggio inaspettato: la vittima, una ragazzina di soli 12 anni, ha avuto la forza di rivolgersi al numero verde ‘Emergenza infanzia’, un servizio di ascolto e supporto dedicato ai minori vittime di abusi.

La sua denuncia ha portato alla luce un quadro inquietante di coercizione, minacce e sfruttamento, in cui la giovane è stata costretta a subire abusi sessuali, perpetrati anche in gruppo, sotto la costante minaccia di rivelare un video intimo, realizzato insospettabilmente da uno degli indagati.

Questo elemento, l’uso del video come strumento di controllo e ricatto, aggrava ulteriormente la dinamica criminale e pone interrogativi profondi sulla vulnerabilità dei minori e sull’importanza di strumenti di protezione e sensibilizzazione.

L’indagine, ora nelle mani della Procura della Repubblica, si concentra sulla ricostruzione dettagliata delle dinamiche accadute, sull’identificazione di eventuali complici e sulla tutela della vittima, il cui benessere psicologico e fisico rappresenta la priorità assoluta.

Parallelamente, la vicenda ha riacceso il dibattito pubblico sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto all’abuso minorile, sulla formazione di personale specializzato e sull’educazione alla legalità e al rispetto dei diritti altrui, elementi imprescindibili per creare una società più sicura e giusta per le nuove generazioni.

La speranza è che questo tragico evento possa servire da monito e da catalizzatore per un impegno collettivo volto a proteggere i più deboli e a scongiurare il ripetersi di simili atrocità.