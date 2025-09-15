Vasto: 3 Milioni per la Riqualificazione Urbana e Ambientale con Fesr

Un Piano di Trasformazione Integrata per l’Area Urbana di Vasto: Investire nel Futuro Attraverso la Strategia Territoriale FesrL’Area Urbana Funzionale (AUF) di Vasto si appresta a intraprendere un percorso di sviluppo radicale, grazie all’assegnazione di risorse significative nell’ambito della Strategia Territoriale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) per il periodo 2021-2027.

Un impegno finanziario di 3 milioni di euro, strategicamente allocati, mira a innescare un processo di rigenerazione profonda, che abbraccia non solo il tessuto urbano ma anche la salvaguardia e il potenziamento degli ecosistemi naturali, la ridefinizione della mobilità e la creazione di una solida base tecnica per la sostenibilità del progetto.

Il Comune di Vasto, in qualità di capofila, guida un consorzio composto da nove comuni della provincia di Chieti – Villalfonsina, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Monteodorisio, Cupello, San Salvo e Lentella – uniti nell’ambizione di creare un futuro più resiliente e prospero per l’intera area.

Alla presentazione della strategia, il sindaco Francesco Menna, affiancato dagli assessori Licia Fioravante, Gabriele Barisano e Carlo Della Penna, ha sottolineato come questo piano rappresenti un cambio di paradigma rispetto alle tradizionali politiche di sviluppo frammentate.

La Strategia Territoriale Fesr, come ha evidenziato il sindaco, costituisce uno strumento cruciale all’interno della politica di coesione europea, finalizzato a superare la frammentazione degli interventi e a promuovere uno sviluppo integrato, capace di affrontare le sfide complesse del territorio in modo olistico e sinergico.

Non si tratta quindi di un semplice finanziamento, bensì di un investimento strategico per la creazione di un sistema territoriale più coeso, competitivo e sostenibile.

La fase iniziale del progetto è stata caratterizzata da un’ampia consultazione con i portatori di interesse locali, un elemento fondamentale per garantire che le azioni intraprese rispondano effettivamente alle esigenze e alle aspettative della comunità.

La visione condivisa, esplicitata dal sindaco, si focalizza su tre pilastri fondamentali: lo sviluppo sostenibile del turismo, la rivitalizzazione urbana attraverso la riqualificazione di spazi pubblici e la promozione di nuove forme di socializzazione, e la transizione verso una mobilità più efficiente, accessibile e rispettosa dell’ambiente.

La ripartizione delle risorse, distribuite in maniera strategica, riflette le priorità del piano.

Circa 647.000 euro saranno destinati alla promozione e al marketing, per rafforzare l’immagine dell’area e attrarre investimenti e visitatori.

Un ulteriore 404.000 euro saranno investiti nel supporto tecnico, per garantire la capacità di implementazione del progetto e la sua sostenibilità nel tempo.

La parte preponderante, pari a 2,23 milioni di euro, sarà direttamente destinata a finanziare progetti concreti, che si tradurranno in interventi tangibili sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità senza precedenti per rafforzare la competitività dell’area, promuovere la sostenibilità ambientale e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

Il percorso, che prevede incontri pubblici e attività di animazione territoriale nelle prossime settimane, è aperto alla partecipazione attiva di tutti i cittadini, chiamati a contribuire con idee e proposte per plasmare il futuro del territorio.

Si tratta di un impegno collettivo, un’occasione per costruire insieme un’area urbana funzionale più vivibile, attrattiva e resiliente, in grado di affrontare le sfide del futuro con ottimismo e determinazione.