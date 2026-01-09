Vasto, carcere in rivolta: una crisi sistemica nel sistema penitenziario.

La drammatica escalation di tensioni nel carcere di Vasto, culminata in disordini di una gravità innegabile, proietta una luce cruda sulla crisi sistemica che affligge il sistema penitenziario italiano.

Il contesto immediato – due decessi in meno di una settimana, entrambi apparentemente dovuti a cause naturali – ha innescato una reazione di protesta da parte dei detenuti, sfociata in atti di violenza che hanno causato feriti tra il personale di Polizia Penitenziaria, prontamente soccorso dai servizi di emergenza.

La situazione, come segnala il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio, non si esaurisce in un episodio isolato.

Essa è il prodotto di una soffocante carenza di risorse umane, un campanello d’allarme che risuona in tutta la nazione.

Sebbene il carcere di Vasto non presenti, ufficialmente, una situazione di sovraffollamento, la drastica riduzione degli agenti operativi – con un deficit che supera il 50% del personale previsto – crea un ambiente insostenibile, preda di frustrazioni e tensioni represse.

Questa emergenza locale si inserisce in un quadro nazionale allarmante: una carenza di oltre ventimila agenti operativi, che si scontra con un tasso di sovraffollamento detentivo che supera il 138%, con quasi sessantamila detenuti stipati in strutture progettate per poco più di quarantadue mila.

Un dato che non solo compromette la sicurezza interna agli istituti, ma mina anche la dignità e i diritti fondamentali dei detenuti, privandoli di un’adeguata assistenza e di opportunità di riabilitazione.

I disordini a Vasto non sono altro che la manifestazione estrema di un malessere profondo, frutto di anni di tagli, di negligenza e di una visione miope della funzione penitenziaria.

La necessità di un intervento urgente e strutturale è inequivocabile.

Non si tratta di semplici provvedimenti emergenziali, ma di una vera e propria riforma del sistema, che contempli un aumento significativo degli organici di Polizia Penitenziaria, ma anche un potenziamento delle figure professionali complementari – educatori, psicologi, assistenti sociali – indispensabili per un approccio riabilitativo efficace.

L’ammodernamento delle infrastrutture carcerarie, l’implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio e la sicurezza, e un’assistenza sanitaria di qualità, non sono optional, ma requisiti imprescindibili per garantire un sistema penitenziario umano, efficiente e sicuro.

Senza un cambio di paradigma, che riconosca il valore della rieducazione e che investa in risorse umane e materiali, il rischio è quello di assistere a un’ulteriore escalation di violenza e di una spirale di degrado che comprometterà irreparabilmente la credibilità e la funzionalità del sistema penale italiano.

La crisi, altrimenti, non potrà che radicalizzarsi, alimentando un ciclo di sofferenza e di insicurezza che coinvolgerà tutti.