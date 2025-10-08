Vasto, sit-in per la Palestina: un grido di solidarietà.

Un’onda di solidarietà palestinese ha increspato la quiete di Vasto, con un sit-in promosso dalla Casa del Popolo “La Conviviale” che ha visto la partecipazione di oltre ottanta persone in Piazza Rosetti.

Il grido “Palestina Libera” ha risuonato come un’eco di angoscia e speranza, focalizzando l’attenzione sugli inaccettabili attacchi perpetrati da Israele nella Striscia di Gaza, percepiti da molti come un crimine contro l’umanità.

L’assemblea non è stata solo una protesta, ma un atto di denuncia contro le azioni militari che violano palesemente i principi del diritto internazionale umanitario.

Il blocco, da parte delle autorità israeliane, della seconda Flotilla diretta a Gaza, in acque internazionali, ha ulteriormente esacerbato la situazione, evidenziando un’ostinata resistenza ad accettare aiuti umanitari essenziali per una popolazione in sofferenza.

La richiesta di un corridoio umanitario urgente si è presentata come una priorità imprescindibile per alleviare le condizioni di vita nella Striscia.

L’evento ha visto la partecipazione attiva dei presenti, con bandiere palestinesi sventolanti e interventi dal megafono che hanno approfondito le implicazioni etiche, politiche ed economiche del conflitto.

Carmine Tomeo, esponente della Casa del Popolo “La Conviviale”, ha denunciato l’ipocrisia di un sistema che, da un lato, investe ingenti risorse in armamenti destinati all’esportazione, compresi quelli finiti nelle mani di Israele, e dall’altro, sacrifica servizi pubblici fondamentali come scuola, istruzione e sanità.

La riflessione si è estesa al rapporto economico tra Italia e Israele, sottolineando come le tecnologie importate da Israele vengano utilizzate per strumenti di controllo sociale, penalizzando i più vulnerabili.

Questo aspetto ha innescato un dibattito sulla responsabilità collettiva, invitando a una rivalutazione delle politiche commerciali e degli investimenti, orientandoli verso la promozione della pace, della giustizia e del rispetto dei diritti umani.

Il sit-in di Vasto non è stato solo un atto di protesta, ma un appello a una coscienza globale, un invito a non rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza di un popolo e alla violazione dei principi fondamentali che dovrebbero guidare le relazioni internazionali.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e di impegno civico, alimentando la speranza di un futuro in cui la Palestina possa finalmente godere della sua libertà e della sua dignità.