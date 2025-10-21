Velocar a Pescara: l’assessore risponde alle polemiche e difende i dati

La recente polemica sollevata dall’opposizione comunale a Pescara, riguardante il numero di impianti Velocar attivi nella città, trova una risposta netta e circostanziata dall’assessore al Bilancio, Eugenio Seccia.

Contrariamente a quanto affermato dalla minoranza, che fa riferimento a un contratto del 2022 che ne prevedeva 12, i dispositivi operativi sono 15, un dato verificabile e che costituisce la base per la nuova procedura di gara in corso.

L’accusa di disinformazione rivolta alla maggioranza si rivela infondata, e l’assessore la definisce un tentativo di propaganda politica, alimentato da informazioni obsolete e imprecise.

La vicenda, come ricostruita dall’assessore, trae origine da una gara precedente, inizialmente indetta per l’acquisizione di 12 dispositivi.

Tuttavia, la ditta aggiudicataria presentò un’offerta migliorativa che consentì all’ente di acquisire 15 Velocar, un’opportunità che, lungi dall’essere un’anomalia, si è rivelata funzionale al miglioramento della sicurezza stradale.

La nuova gara è stata progettata proprio su questa base, confermando l’impegno del Comune a mantenere attivi tutti i 15 impianti.

L’utilizzo dei Velocar non è una decisione arbitraria, ma il risultato di una valutazione tecnica approfondita.

I dati raccolti dimostrano un impatto positivo sulla sicurezza stradale, giustificando la prosecuzione dell’iniziativa.

L’assessore sottolinea con forza che i Velocar non sono una risposta ad un problema già esistente, bensì strumenti di prevenzione e deterrenza che mirano a educare al rispetto del Codice della Strada e a promuovere una cultura della guida responsabile.

L’analisi comparativa degli incidenti nei punti monitorati offre una prova tangibile dell’efficacia dei dispositivi.

Nel periodo precedente all’introduzione del Velocar (2016-2021), si contavano 49 incidenti con 40 feriti.

Nei successivi anni, dal 2022 ai primi mesi del 2025, il numero di incidenti è precipitato al 13, con soli 6 feriti.

Questo significa una diminuzione del 56% degli incidenti e una sensazionale riduzione del 75% dei feriti.

L’esempio dell’incrocio tra via Stradonetto e via Tiburtina Valeria, dove si è passati da 15 a zero incidenti, testimonia in modo eclatante i benefici derivanti dall’implementazione di tali sistemi.

L’assessore conclude ribadendo che i Velocar rappresentano un investimento nella sicurezza dei cittadini, uno strumento educativo che promuove comportamenti più responsabili e contribuisce a rendere Pescara una città più sicura per tutti.

Le polemiche infondate non devono distrarre l’attenzione dai risultati positivi ottenuti e dall’importanza di continuare a investire nella prevenzione degli incidenti stradali.