Vertenza Cogesa: rischio posti di lavoro e crisi rifiuti in Abruzzo

La vertenza Cogesa, società cruciale per la gestione integrata dei rifiuti in oltre sessantacinque comuni abruzzesi, si trascina in un clima di crescente tensione, con il personale mobilizzato e lo stato di agitazione tuttora attivo.

I tentativi di mediazione, orchestrati dalla Prefettura dell’Aquila attraverso un tavolo di conciliazione, non hanno prodotto risultati soddisfacenti, lasciando i sindacati – CGIL, UIL, FIALDEL e UGL – profondamente delusi e determinati a proseguire la loro azione a tutela dei lavoratori.

Al cuore della disputa si erge la necessità impellente di garantire la salvaguardia di circa duecento posti di lavoro, un patrimonio umano e professionale che rappresenta un pilastro fondamentale per l’intera regione.

La discussione verte, in particolare, sulla possibilità di mantenere la gestione del ciclo dei rifiuti all’interno dell’organizzazione, attraverso un modello “in house” che preservi la continuità del servizio e l’esperienza accumulata.

La posizione del Comune di Sulmona, socio di maggioranza, appare come l’ostacolo principale alla risoluzione positiva della vertenza.

L’annuncio di voler procedere con una gara pubblica per l’esternalizzazione del servizio, interpretato dai sindacati come una chiara intenzione di abbandonare la gestione diretta, ha acceso l’allarme e alimentato il conflitto.

Questa scelta, a loro avviso, non solo mette a repentaglio la stabilità occupazionale dei dipendenti, ma rischia di compromettere seriamente la qualità del servizio erogato alla comunità, esponendo la regione a potenziali ripercussioni ambientali ed economiche.

Il tavolo di conciliazione, a cui hanno partecipato il capo di gabinetto della Prefettura, i vertici della Cogesa e i rappresentanti sindacali, si è rivelato infruttuoso, segnando un ulteriore passo verso l’escalation della vertenza.

I sindacati denunciano una mancanza di volontà da parte del Comune di Sulmona ad ascoltare le preoccupazioni dei lavoratori e a considerare alternative che preservino l’interesse pubblico.

La questione Cogesa si configura, dunque, come un caso emblematico delle complesse dinamiche che intersecano lavoro, ambiente e governance territoriale, mettendo in luce la necessità di un approccio integrato e sostenibile per la gestione dei servizi essenziali.

La persistente incertezza sul futuro della società rischia di destabilizzare l’intero sistema di gestione dei rifiuti nell’Abruzzo, richiedendo un intervento urgente e costruttivo da parte di tutte le parti coinvolte.