Via Verde Costa dei Trabocchi: 350.000 euro per la rete fognaria

La Via Verde Costa dei Trabocchi, un percorso ciclabile di inestimabile valore paesaggistico e potenziale turistico, necessita di un intervento strategico per garantire un’offerta di servizi adeguata e sostenibile.

In risposta a questa necessità, il Senatore Etelwardo Sigismondi, con sensibilità e lungimiranza, ha inserito nella legge di Bilancio uno stanziamento di 350.000 euro destinato a risolvere una lacuna infrastrutturale che ne compromette lo sviluppo ottimale.

La Via Verde, con la sua affascinante dislocazione tra iconici trabocchi, riserve naturali incontaminate e panorami mozzafiato, rappresenta un potente attrattore per un turismo di qualità, orientato alla scoperta del territorio e alla fruizione di esperienze autentiche.

Tuttavia, l’assenza di infrastrutture essenziali, come una rete fognaria adeguata in tratti cruciali – ad esempio, la porzione che collega Canale al Monumento alla Bagnante a Vasto Marina – genera una contraddizione problematica.

Questa carenza non solo limita il comfort e la fruibilità del percorso per i visitatori, ma pone anche serie preoccupazioni per la tutela ambientale.

L’intervento finanziato, destinato alla S.

A.

S.

I.

(Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato), si pone come un atto concreto per colmare questa lacuna, avviando la realizzazione della rete fognaria in un tratto prioritario del percorso vastese.

Il Senatore Sigismondi, in collaborazione con il Presidente della S.

A.

S.

I.

, Nicola Scaricaciottoli, ha promosso questo impegno, riconoscendo l’importanza cruciale di un approccio sinergico tra istituzioni e gestori dei servizi idrici.

L’area in questione, caratterizzata dalla presenza di trabocchi storici, strutture ricettive, abitazioni private e una crescente attività commerciale – con progetti per chioschi e nuovi stabilimenti balneari – richiede un’attenzione particolare.

La realizzazione della rete fognaria non è solo una questione di igiene e comfort, ma un imperativo ambientale.

La corretta gestione delle acque reflue contribuirà a preservare la qualità delle acque marine, proteggendo l’ecosistema e garantendo la sostenibilità a lungo termine di un’area di straordinaria bellezza.

Questo finanziamento si inserisce in una visione più ampia di sviluppo turistico responsabile, che coniuga l’accoglienza dei visitatori con la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale.

Il Senatore Sigismondi, con questo gesto, dimostra di comprendere che la valorizzazione del territorio non può prescindere da investimenti mirati a migliorare le infrastrutture di base e a proteggere l’ambiente, favorendo così la crescita economica e il benessere della comunità locale.

L’intervento si configura, dunque, come un tassello fondamentale per garantire che la Via Verde Costa dei Trabocchi possa esprimere appieno il suo potenziale, offrendo un’esperienza indimenticabile ai visitatori e contribuendo allo sviluppo sostenibile di un’area di eccezionale valore.