Video shock sul caso Prospero: respinta la patteggiamento

Il caso di Andrea Prospero, il giovane studente universitario deceduto a Perugia a seguito di un’ingestione di farmaci, si arricchisce di un elemento di cruda testimonianza: un video che documenta gli ultimi istanti della sua esistenza.

Questa rivelazione, acquisita dagli inquirenti durante le indagini, ha profondamente segnato l’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GUP) e ha portato al rigetto della richiesta di patteggiamento formulata dal diciottenne romano imputato per istigazione o aiuto al suicidio.

Il filmato, recuperato tra i file digitali sequestrati, assume un’importanza cruciale nel quadro processuale.

La sua esistenza pone interrogativi inediti e potenzialmente destabilizzanti per la difesa, suggerendo la possibilità di ulteriori elementi da accertare.

L’avvocato Carlo Pacelli, legale della parte civile, insieme al collega Francesco Mangano, ha esplicitamente sottolineato il valore di questa prova, in un’ottica di ricerca della verità e di piena ricostruzione degli eventi.

La sua ammissibilità, inizialmente messa in dubbio, testimonia l’impegno della Procura nel perseguire la giustizia e nell’esplorare ogni possibile via per accertare la dinamica della tragedia.

La richiesta di patteggiamento a due anni e sei mesi di lavori socialmente utili, proposta per un reato di tale gravità, è stata considerata insoddisfacente e priva di qualsiasi valore rieducativo o compensativo.

L’avvocato Pacelli ha espresso con forza l’inaccettabilità di un simile compromesso, che avrebbe potuto generare un sentimento di impunità e sminuire la sofferenza della famiglia Prospero.

L’avvocato Mangano, con eloquenza e profonda commozione, ha sostenuto che Andrea avrebbe potuto essere salvato.

Un intervento tempestivo, una semplice chiamata al servizio di emergenza sanitaria, avrebbe potuto cambiare il tragico epilogo.

Invece, il corpo è stato ritrovato solo dopo sei giorni, un lasso di tempo inaccettabile che ha privato il giovane di ogni possibilità di sopravvivenza.

La mancanza di pentimento o cordoglio dimostrata dall’imputato, unita alla sua reiterata richiesta di essere rilasciato dai domiciliari, contribuisce a delineare un quadro inquietante.

L’udienza si è conclusa con un rinvio al 6 novembre, data in cui l’imputato avrà la possibilità di presentare eventuali nuove istanze dopo aver preso visione completa degli atti e delle prove raccolte.

La famiglia Prospero, attraverso l’avvocato Mangano, ribadisce con determinazione la propria richiesta di giustizia, un sentimento profondo e legittimo che il processo penale deve necessariamente soddisfare, attribuendo al responsabile una pena proporzionata alla gravità del crimine commesso e che possa riflettere la vastità del dolore inflitto.

Il video, in questo contesto, rappresenta una pietra miliare nella ricerca della verità, un tassello fondamentale per comprendere appieno la dinamica degli eventi e per garantire che la giustizia sia pienamente attuata.