Villa Letizia entra nel gruppo Almaviva: nuova era per la sanità abruzzese.

Un capitolo significativo si chiude e un nuovo orizzonte si apre per la sanità privata abruzzese: Villa Letizia, storica Casa di Cura di Preturo (L’Aquila), entra a far parte del prestigioso gruppo Almaviva Santé, leader europeo nel settore ospedaliero privato. Questa acquisizione, frutto di un’attenta e prolungata trattativa, segna l’inizio dell’espansione internazionale di Almaviva, che sceglie l’Italia come primo tassello del suo progetto, posizionando l’Abruzzo al centro di un’evoluzione strategica per il panorama sanitario nazionale.La cessione, da parte dell’imprenditore romano Enrico Vittorini, figura chiave che ha guidato Villa Letizia e la struttura per anziani Villa Dorotea per oltre trent’anni, rappresenta il culmine di un percorso imprenditoriale che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto economico e sociale dell’Aquilano. Vittorini, aquilano d’adozione, ha espresso la sua soddisfazione per la scelta di Almaviva, sottolineando l’importanza di affidare la struttura a una realtà di riconosciuta competenza internazionale, capace di ampliare le prospettive di sviluppo e di consolidare l’eccellenza operativa già riconosciuta a Villa Letizia a livello nazionale.L’ingresso di Almaviva in Italia non è semplicemente un cambio di proprietà, ma un investimento strategico che mira a valorizzare ulteriormente il potenziale di una struttura all’avanguardia. Villa Letizia, con i suoi circa 300 dipendenti e un fatturato annuo che genera oltre 10 milioni di euro in mobilità attiva a favore dell’ASL dell’Aquila, rappresenta un asset di primaria importanza, sia dal punto di vista economico che occupazionale.Questa operazione apre a nuove opportunità per l’innovazione, l’adozione di protocolli clinici avanzati e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia, con un impatto positivo sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti. Il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, come garantito da Vittorini, è un segnale di continuità e stabilità per il personale, e un impegno a preservare il capitale umano che ha contribuito al successo di Villa Letizia.L’acquisizione si inserisce in un contesto globale in cui la sanità privata assume un ruolo sempre più cruciale, rispondendo alle crescenti esigenze di una popolazione in evoluzione e richiedendo soluzioni innovative per la gestione delle risorse e l’erogazione dei servizi. Il passaggio di consegne simboleggia non solo una transizione aziendale, ma anche l’evoluzione del modello di gestione in sanità, aprendo a nuove sinergie e opportunità di crescita per l’Abruzzo e per il sistema sanitario nazionale. L’Abruzzo si conferma così un territorio attrattivo per investimenti strategici nel settore sanitario, con Villa Letizia a fare da traino.