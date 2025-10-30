Villaggio Coldiretti: Agricoltura Italiana, Tradizione e Innovazione a Pescara

Un’immersione nel cuore pulsante dell’agricoltura italiana: questo è il Villaggio Coldiretti, un evento che si appresta a trasformare piazza della Rinascita a Pescara in un crocevia tra tradizione rurale e urbanità contemporanea.

Più che una semplice fiera, si configura come un’esperienza multisensoriale volta a riscoprire il valore intrinseco del cibo, la sua origine nel territorio e il ruolo cruciale che l’agricoltura svolge nel nostro futuro.

L’inaugurazione, prevista per le ore 11, vedrà la partecipazione di figure istituzionali di spicco, tra cui il sindaco Carlo Masci, il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il segretario generale Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il presidente Coldiretti Abruzzo Pietropaolo Martinelli e Fabrizio Di Marzio, capo area azione sindacale e legislazione.

L’evento inaugurale sarà incentrato sul dibattito stimolante “Il cibo del futuro o il futuro del cibo?”, un’occasione per analizzare le sfide e le opportunità che attendono il settore agricolo in un mondo in rapida evoluzione, considerando l’impatto dei cambiamenti climatici, le nuove tecnologie e le mutate esigenze dei consumatori.

Il Villaggio Coldiretti non è un mero spazio di vendita, ma un vero e proprio laboratorio culturale.

Un percorso che guida il visitatore alla scoperta delle diverse fasi della filiera agroalimentare, dalla semina alla tavola, attraverso convegni tematici, laboratori pratici per adulti e bambini, e spazi dedicati alla degustazione dei prodotti tipici abruzzesi e italiani.

L’offerta formativa sarà arricchita da una fattoria didattica, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della terra e degli animali, promuovendo un’educazione alimentare consapevole e sostenibile.

Il mercato contadino, un elemento centrale dell’evento, offrirà l’opportunità di acquistare direttamente dai produttori, garantendo freschezza, qualità e trasparenza.

Accanto ai prodotti di eccellenza, saranno presenti stand di street food che valorizzeranno le ricette tradizionali reinterpretate in chiave moderna.

Un omaggio alla ricchezza della stagione autunnale sarà reso con un’esposizione di zucche, vere opere d’arte commestibili, destinate a deliziare i palati di grandi e piccini.

L’atmosfera sarà pervasa dai profumi autentici della campagna, in contrasto con le dinamiche spesso superficiali del tempo presente, invitando a riscoprire un legame più profondo con le radici culturali e territoriali.

Il Villaggio Coldiretti, aperto per tutto il weekend, si propone come un’esperienza identitaria, un invito a celebrare la biodiversità, la sostenibilità e il valore inestimabile del cibo che ci nutre.