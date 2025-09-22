Violenza a Raiano: pestaggio innescato da un follow su Instagram

Un’ombra pesante si è abbattuta sulla valle Peligna, segnando un episodio di violenza inaudita che coinvolge nove giovani, accusati di lesioni aggravate in concorso e omissione di soccorso in seguito a un brutale pestaggio avvenuto a Raiano, in provincia dell’Aquila.

L’aggressione, che ha visto come vittima un ragazzo di 17 anni, si configura come un tragico esempio di come le dinamiche sociali digitali possano degenerare in azioni di estrema gravità, trasformando una banale interazione online in un atto di violenza fisica con conseguenze devastanti.

La ricostruzione degli eventi, frutto dell’acuta indagine dei Carabinieri di Cocullo, coordinati dalle Procure del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e dalla Procura di Sulmona, rivela una spirale di rancore e aggressività innescata da una semplice, apparentemente innocua, richiesta di amicizia su un social network indirizzata alla fidanzata di uno degli aggressori.

Questo gesto, interpretato come una violazione di confini e un atto di presunta arroganza, ha scatenato una reazione sproporzionata e violenta.

Tra i nove giovani coinvolti, quattro sono stati identificati e sottoposti alle autorità, con un solo maggiorenne, ventunenne, a distinguersi per l’età.

La vittima, soccorsa tempestivamente e ricoverata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni, ma le ferite fisiche sono solo la superficie di un trauma ben più profondo.

Oltre a un lieve trauma cranico, ha riportato la frattura del setto nasale, estesi ematomi, escoriazioni multiple e diverse contusioni, testimonianza della brutalità dell’aggressione.

Il racconto del giovane vittima descrive un appuntamento, presentato come una semplice serata tra amici, orchestrato da un suo coetaneo.

La dinamica si è poi rivelata una trappola: l’amico si è presentato accompagnato da un gruppo di ragazzi in scooter, che hanno immediatamente aggredito il giovane con una pioggia di calci e pugni.

L’elemento scatenante, come emerso dalle indagini, è la richiesta di “follow” su Instagram indirizzata alla fidanzata di uno degli aggressori.

La confisca dei telefoni cellulari dei giovani coinvolti è un elemento cruciale nell’ambito dell’inchiesta, consentendo agli investigatori di ricostruire le conversazioni pre-aggressione, identificare gli ulteriori partecipanti e verificare eventuali responsabilità in capo ad altri soggetti.

La vicenda ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, ponendo interrogativi urgenti sulla gestione delle relazioni sociali digitali, sull’educazione alla legalità e sulla necessità di promuovere un clima di rispetto e tolleranza, soprattutto tra i giovani.

L’ambizione sportiva del ragazzo, pronto a debuttare nella serie D, è stata bruscamente interrotta da questo atto di violenza, privandolo non solo di un’opportunità ma anche di una parte della sua serenità.

La vicenda rappresenta un campanello d’allarme per l’intera regione, invitando a una riflessione seria sulle cause profonde della violenza giovanile e sulla necessità di implementare misure di prevenzione e di contrasto sempre più efficaci.