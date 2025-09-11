Violenza ai minori: allarme in Abruzzo, un grido che chiede aiuto.

La recente escalation di violenze che coinvolgono i minori in Abruzzo, e più ampiamente nel panorama nazionale, solleva un allarme profondo e ineludibile.

Non si tratta di un mero incremento di statistiche criminali, ma di una lacerazione nel tessuto sociale che mina le fondamenta del futuro stesso.

La denuncia del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Alessandra De Febis, rappresenta un appello urgente a un cambio di paradigma, una revisione radicale delle priorità collettive.

Il fenomeno non può essere affrontato come un’emergenza contingente, risolvibile con interventi superficiali.

Le radici affondano in una crisi di valori, nell’erosione del rispetto, dell’empatia e della solidarietà, pilastri essenziali per la crescita sana di individui e comunità.

L’individualismo esasperato, la competizione spietata, la mercificazione dei rapporti umani, amplificati da modelli comunicativi distorti e spesso violenti, contribuiscono a creare un clima di indifferenza e di svalutazione della fragilità altrui.

La paura di rompere il silenzio, alimentata da un complesso intreccio di vergogna, timore di ritorsioni e preoccupazioni per la stabilità familiare, intrappola le vittime in un circolo vizioso di subalternità.

La loro voce, soffocata dalla paura, si trasforma in un grido silenzioso che la società non può ignorare.

Per spezzare questa spirale, è necessario un approccio multidisciplinare e integrato, che coinvolga attivamente tutti gli attori del territorio.

La scuola, non solo come luogo di istruzione, ma come fulcro di educazione civica e di sviluppo emotivo, deve essere equipaggiata con risorse adeguate: figure professionali specializzate (psicologi, pedagogisti, mediatori culturali) disponibili per l’ascolto attivo e il supporto psicologico continuativo.

La formazione del personale scolastico, orientata al riconoscimento precoce dei segnali di disagio e di abuso, è un investimento fondamentale per la prevenzione.

È cruciale promuovere un’educazione all’affettività e alla gestione delle emozioni, che sviluppi l’intelligenza emotiva e la capacità di relazionarsi in modo sano e costruttivo.

Laboratori di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla risoluzione pacifica dei conflitti devono diventare parte integrante del curriculum scolastico.

Parallelamente, è indispensabile rafforzare il ruolo delle famiglie, offrendo loro sostegno e orientamento pedagogico.

Campagne di sensibilizzazione rivolte a genitori e caregiver devono promuovere la comunicazione aperta, l’ascolto empatico e la capacità di riconoscere e affrontare situazioni di rischio.

La riflessione sull’età della responsabilità penale, sollevata dal Garante, apre un dibattito complesso ma necessario.

La responsabilizzazione dei minori, pur non rappresentando una panacea, può contribuire a instillare un senso di rispetto per la legge e per gli altri.

Infine, è essenziale creare una rete di protezione capillare, che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, servizi sociali, sanità e associazioni del terzo settore, per garantire un intervento tempestivo e coordinato in caso di necessità.

Solo unendo le forze, superando le divisioni e mettendo al centro il benessere dei minori, potremo restituire loro un futuro più sicuro e dignitoso, un futuro in cui possano crescere liberi dalla paura e dalla violenza.

È un imperativo etico, un dovere civico, un investimento nel futuro stesso della nostra società.