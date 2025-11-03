Violenza tra adolescenti: il video su WhatsApp aggrava la ferita.

Un episodio di violenza inaudita, scatenato da impulsi incontrollati e amplificato dall’onnipresenza dei social media, ha portato all’identificazione e alla denuncia di tre adolescenti da parte dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi.

L’aggressione, avvenuta circa un mese orsono, ha lasciato una profonda ferita nella comunità locale e solleva interrogativi urgenti sulla responsabilità digitale, l’educazione civica e la crescente difficoltà di contenere la deriva comportamentale in alcuni segmenti della popolazione giovanile.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica per i minorenni de L’Aquila, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare i tre responsabili, accusati di concorso in lesioni personali.

La gravità del fatto non risiede soltanto nelle ferite fisiche inflitte alla vittima, ma anche nella decisione – gravemente riprovevole – di documentare l’atto violento con un video e di condividerlo attraverso la piattaforma WhatsApp.

Questo gesto, lungi dal limitarsi a un atto privato, ha trasformato l’aggressione in uno spettacolo pubblico, esposto alla fruizione di un numero potenzialmente illimitato di persone.

La diffusione del video, anche se circoscritta a un gruppo ristretto di contatti, ha contribuito ad amplificare l’effetto traumatico sull’ambiente sociale, generando un clima di paura e sconcerto.

L’episodio, purtroppo, non è un caso isolato.

Riflette una tendenza preoccupante, alimentata dalla disintermediazione sociale e dalla difficoltà di alcuni adolescenti a elaborare le emozioni in modo costruttivo.

La percezione di impunità, spesso indotta dalla mancanza di conseguenze immediate per i propri comportamenti online, può incoraggiare l’adozione di comportamenti riprovevoli.

La Procura dei Minorenni, nell’avviare le indagini, ha agito in linea con la necessità di tutelare sia la vittima, che ha subito un trauma fisico e psicologico, sia la collettività, esposta al rischio di emulazione e di una progressiva normalizzazione della violenza.

La vicenda impone una riflessione profonda sul ruolo della famiglia, della scuola e delle istituzioni educative nel promuovere una cultura del rispetto, della legalità e della responsabilità digitale.

È fondamentale, inoltre, rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità giovanile, non solo attraverso l’inasprimento delle sanzioni, ma soprattutto attraverso programmi di educazione civica, di mediazione culturale e di sostegno psicologico.

La sfida è quella di creare un ambiente in cui i giovani possano esprimere le proprie emozioni in modo sano e costruttivo, senza ricorrere alla violenza e all’esposizione pubblica di atti riprovevoli.

La reazione di fronte a eventi come questo deve essere decisa, ma soprattutto improntata a una visione educativa e riabilitativa, finalizzata a restituire ai giovani la possibilità di costruire un futuro positivo e rispettoso degli altri.