Voci in Movimento: Musica e Dialogo contro il Bullismo

“Voci in Movimento: Un Dialogo Musicale contro il Bullismo”Sabato 10 gennaio, il Teatro dei Marsi di Avezzano si trasformerà in un palcoscenico per un evento multidisciplinare intitolato “Voci in Movimento”, un’iniziativa volta a sensibilizzare e promuovere un dialogo costruttivo attorno al tema del bullismo e del disagio giovanile.

L’evento, ad ingresso gratuito, nasce dalla volontà di creare un ponte tra musica, riflessione e azione, coinvolgendo la comunità locale in un’esperienza emotivamente potente e intellettualmente stimolante.

La serata si aprirà con un convegno che vedrà la partecipazione di figure istituzionali e di spicco nel campo della prevenzione del disagio giovanile, incluso Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile di Roma.

Questo momento di approfondimento si prefigge di analizzare le complesse dinamiche del bullismo, esplorando le sue manifestazioni online e offline, e offrendo spunti di riflessione per un intervento efficace a livello sociale ed educativo.

A seguire, il cantautore abruzzese Danilo Luce, affiancato dalla sua live band e da musicisti del progetto “Vasco Experience”, porterà sul palco un concerto che unisce la forza espressiva della musica rock a un messaggio di speranza e responsabilizzazione.

Il brano inedito, riscoperto dopo un decennio, affronta il bullismo e il cyberbullismo con un linguaggio diretto e accessibile, invitando a una profonda riflessione sulle conseguenze delle azioni violente, sia verbali che fisiche.

L’iniziativa trae ispirazione dal videoclip omonimo, realizzato in collaborazione con gli studenti dell’Istituto comprensivo ‘Mazzini Fermi’ di Avezzano.

Questo progetto creativo, sostenuto dalla Fondazione Carispaq e guidato dalla dirigente scolastica Fabiana Iacovitti, ha visto la partecipazione attiva di giovani atleti, rappresentanti di diverse realtà sportive locali (Asd Sivel Calcio, squadra Orione) e del coro diretto dal maestro Tiziana Buttari, testimoniando il potere trasformativo della collaborazione tra generazioni e competenze diverse.

Danilo Luce, definendosi un “regista musicale”, sottolinea l’importanza di dare voce a chi si sente escluso e marginalizzato, richiamando l’eredità artistica di Paolo Mendico.

I dati Istat, che indicano che quasi due terzi degli adolescenti tra gli 11 e i 19 anni hanno subito episodi di esclusione o vessazioni online, offrono un quadro allarmante della realtà giovanile che l’evento si propone di affrontare.

“È un’occasione per ascoltare, per condividere storie, per trovare il coraggio di dire ‘basta’” – afferma Luce – “Non possiamo permetterci di rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza degli altri.

Ogni individuo ha il diritto di esprimersi liberamente, senza paura di essere giudicato o deriso.

“Il concerto sarà arricchito dalla presenza degli allievi della scuola di ballo di Alessandra e Daniele Verna, che interpreteranno coreograficamente le note di “Gli Angeli”, aggiungendo un ulteriore livello di emozione e significato all’esperienza.

Il sostegno e la stima reciproca tra l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio, e l’artista Danilo Luce, hanno reso possibile la nascita di questo evento che si propone di essere un momento di crescita e consapevolezza per l’intera comunità.

“Voci in Movimento” si configura come un invito a costruire un futuro più inclusivo e rispettoso, dove ogni ragazzo e ragazza possa sentirsi libero di essere sé stesso.