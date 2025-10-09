Voltigno Abruzzo: 3,5 milioni per una nuova rinascita turistica

Il comprensorio del Voltigno, area di pregevole valore naturalistico e culturale situata nel cuore dell’Abruzzo, è destinato a una profonda riqualificazione grazie a un protocollo d’intesa siglato tra Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e i comuni di Carpineto della Nora, Civitella Casanova e Villa Celiera.

L’iniziativa, con un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro cofinanziato da Regione e Provincia, mira a trasformare un territorio finora sottosfruttato in una meta turistica di primaria importanza.

Il progetto, lungamente auspicato dalle comunità locali, va ben oltre un semplice intervento infrastrutturale.

Si tratta di una visione strategica finalizzata a riconnettere il Voltigno al tessuto turistico regionale, superando le limitazioni imposte da una rete viaria e sentieristica inadeguata, elementi che hanno storicamente compromesso il potenziale attrattivo dell’area.

L’impegno finanziario e l’attenzione alla pianificazione, affidata alla Provincia di Pescara, testimoniano una nuova sensibilità da parte delle istituzioni abruzzesi verso un territorio che aspira a rivedere il proprio ruolo nello sviluppo economico regionale.

Secondo il Presidente della Regione, Marco Marsilio, questo intervento rappresenta una rottura con il passato, segnato da una focalizzazione eccessiva sui tradizionali poli turistici abruzzesi.

La capacità di identificare e valorizzare aree come il Voltigno, ricche di risorse naturali e culturali ancora inespresse, dimostra una volontà di diversificare l’offerta turistica e di distribuire i benefici dello sviluppo in modo più equo.

La sinergia tra Regione, Provincia e Comuni, promossa attraverso un coordinamento provinciale, è cruciale per garantire la coerenza e l’efficacia delle azioni intraprese.

L’Assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, ha sottolineato come i lavori previsti, che prenderanno avvio nel gennaio 2026, impatteranno positivamente sulla viabilità, i sentieri, la segnaletica e la disponibilità di parcheggi, migliorando significativamente l’accessibilità e la fruibilità del territorio.

Questo intervento non è solo una questione di miglioramento delle infrastrutture, ma anche di apertura verso un turismo più sostenibile e consapevole, capace di apprezzare la ricchezza paesaggistica e culturale del Voltigno.

La presenza, alla conferenza stampa, di figure istituzionali di rilievo come il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il Presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, e i sindaci dei comuni interessati, Domenico Vespa (Villa Celiera), Marco D’Andrea (Civitella Casanova) e Donatella Rosini (Carpineto della Nora), sottolinea l’importanza strategica di questo progetto per l’intera comunità abruzzese, alimentando la speranza di un futuro prospero e ricco di opportunità per il comprensorio del Voltigno.

Si auspica che questo intervento rappresenti un catalizzatore per un’ulteriore crescita turistica e uno sviluppo economico duraturo, capace di valorizzare il patrimonio naturale e culturale di questa affascinante area dell’Abruzzo.