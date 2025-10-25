Waterfire Etna: Alleanza sul Vulcano

Nel silenzio ancestrale delle prime ore, quando l’oscurità si fonde con l’attesa dell’alba, si sono incrociati in un elemento primordiale: l’acqua.

Due figure, due mondi: Emanuele Lattanzi, figlio delle vette abruzzesi, abituato alla severità delle cime del Gran Sasso, e Martin Opolecky, proveniente dalla Repubblica Ceca, estraneo alla maestria delle alte quote montane.

Da quel punto, un’inaspettata simbiosi si è manifestata in una competizione che trascendeva la semplice ricerca del primato.

Il Waterfire Extreme Etna, un triathlon di inaudita bellezza e sfida, si è rivelato lo scenario di questa inusuale alleanza.

La prova, che si snoda dal litorale di Giardini Naxos fino alle pendici del vulcano attivo, non è solo una gara sportiva, ma un viaggio introdotto nell’anima della Sicilia più selvaggia e potente.

Due chilometri e mezzo di nuoto in acque notturne, una sessantanove chilometri di mountain bike con un dislivello di 2.200 metri, e ventitré chilometri di corsa – ventitré, perché l’inerzia e la fatica a volte giocano brutti scherzi – hanno messo a dura prova la resistenza fisica e mentale degli atleti.

Lattanzi, con la voce ancora segnata dalla fatica, racconta con un sorriso: “È stato tutto surreale.

Nuotare nel buio, pedalare a pochi metri dalla lava, correre in un paesaggio che si trasforma a ogni curva, un caleidoscopio di colori e sensazioni.

” Un dialogo muto si è instaurato tra i due atleti.

Quando la quota si è fatta sentire, Opolecky ha espresso il proprio disagio.

La risposta di Lattanzi, semplice e diretta, ha svelato un segreto: “A me no, mi alleno sul Gran Sasso.

” In quell’istante, la competizione si è sublimata in una condivisione, nella consapevolezza di un percorso destinato a essere completato insieme.

La vittoria, in quel contesto, perdeva di significato.

Il Waterfire Extreme Etna, l’unico triathlon al mondo ad essere disputato su un vulcano attivo, si erge come un monumento all’ingegno umano e alla sua capacità di superare i propri limiti.

La lunga distanza conduce gli atleti a quasi tre mila metri di altitudine, presso l’Osservatorio Etneo, con un dislivello totale di 6.900 metri che li porta dalle acque cristalline del mare alle vette impervie della montagna.

Le condizioni estreme, gli sbalzi termici improvvisi, e la presenza obbligatoria di un team di supporto, rendono la competizione un vero e proprio banco di prova per l’atleta e per la squadra.

Per Lattanzi, quella è stata l’ultima tappa di una stagione intensa.

Ma, come spesso accade quando si vivono esperienze che scavano nel profondo, la sensazione è che quel viaggio non abbia una vera e propria fine.

Le immagini, le emozioni, i ricordi di quella notte, rimarranno impressi per sempre, come un’eco lontana, a testimoniare la forza dell’amicizia, la bellezza del superamento, e il potere di un vulcano che sa accendere l’anima.