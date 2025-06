Abruzzo protagonista: i Luoghi del Cuore celebrano il patrimonio locale.

L’Abruzzo emerge con orgoglio nel panorama nazionale della cultura e della memoria collettiva, testimoniato dalla dodicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Un’iniziativa che, con oltre 2,3 milioni di voti raccolti a livello nazionale, si conferma come un potente strumento di coinvolgimento civico nella salvaguardia del patrimonio italiano, andando ben oltre un semplice sondaggio.La forza del progetto risiede nella sua capacità di catalizzare l’affetto e l’attaccamento delle comunità locali verso siti di rilevanza storica, paesaggistica, religiosa o culturale, spesso trascurati dai circuiti turistici convenzionali. In Abruzzo, cinque luoghi emblematici si sono distinti, raccogliendo un numero considerevole di preferenze: la Grotta del Cervo, scrigno di arte rupestre paleolitica incastonato nella Riserva Naturale di Pietrasecca a Carsoli; il Convitto Nazionale Melchiorre Delfico a Teramo, testimonianza di un’istituzione secolare legata alla formazione e alla tradizione; il Santuario della Madonna d’Appari all’Aquila, meta di pellegrinaggio e simbolo di fede; il suggestivo Ponte Nascosto a Civitatomassa, un’opera ingegneristica mimetizzata nel paesaggio; e la Chiesa di San Leucio a Rocca di Mezzo, gioiello di architettura religiosa immerso nel cuore dell’Appennino.Questi luoghi non sono semplici monumenti o attrazioni turistiche, ma rappresentano fili conduttori che intrecciano la storia, le tradizioni e l’identità del territorio abruzzese. La loro selezione attraverso il voto popolare evidenzia un desiderio diffuso di riconoscimento e di valorizzazione di queste eccellenze locali, un chiaro segnale di come la comunità si senta responsabile nella loro tutela.A livello nazionale, la competizione è stata accesa, con il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato che si è aggiudicato il primo posto, seguito dalla Fontana Antica di Gallipoli e dalla Chiesa di San Giorgio a Tellaro. L’edizione 2023 ha visto un incremento significativo nella partecipazione, con ben 221 luoghi che hanno superato la soglia dei 2.500 voti, aprendo la porta alla possibilità di accedere a finanziamenti e supporto per interventi di restauro e valorizzazione. Un numero record è stato raggiunto anche per i luoghi che hanno ottenuto più di 10.000 voti, distribuite in 13 regioni diverse, a testimonianza di una crescente sensibilità verso il patrimonio culturale del Paese. L’iniziativa non si limita alla raccolta di voti; il vero obiettivo è creare una rete di consapevolezza e di impegno civico, promuovendo la sostenibilità e la conservazione del nostro inestimabile patrimonio per le generazioni future. Il coinvolgimento attivo di Comuni, parrocchie e associazioni locali sottolinea come la tutela dei luoghi del cuore sia un progetto collettivo, un atto d’amore verso la nostra storia e la nostra identità.