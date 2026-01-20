Altan: La crisi del racconto, tra rumore e perdita di bussola.

L’atto di narrare il presente si configura oggi come un’impresa ardua, gravata da un’incombente complessità che ne offusca i contorni.

Francesco Tullio Altan, figura di spicco nel panorama del fumetto e della satira italiana, testimonia questa difficoltà durante la sua recente presenza all’Accademia di Belle Arti de L’Aquila.

Non è carenza di materiale a ostacolare la rappresentazione, bensì un sovraccarico informativo, un’abbondanza caotica di stimoli che rende difficile distillare un senso compiuto.

Altan, con la sua acuta sensibilità, individua un elemento di profonda rottura: l’erosione delle fondamenta stesse che sorreggono il discorso pubblico.

Le norme, i principi cardine che tradizionalmente guidavano l’interazione e la comprensione, sembrano essere in fase di disintegrazione, sostituite da un confronto aggressivo, da una spirale di polemiche che soffoca il dialogo costruttivo.

Questa situazione, per Altan, comporta un indebolimento della cultura, un bene essenziale per la crescita individuale e collettiva, relegato a un ruolo marginale in un contesto dominato dalla superficialità e dalla velocità.

La sua opera, profondamente radicata nell’osservazione della società, riflette una tendenza preoccupante: un allontanamento dalle responsabilità, un tentativo di eludere l’impegno civile e politico.

Si percepisce un desiderio di fuga, una rinuncia ad affrontare le sfide del presente.

L’artista, osservatore attento del tessuto urbano, ha espresso un giudizio positivo sull’aspetto ricostruttivo della città de L’Aquila, un segnale di speranza in un contesto storico segnato da profonde ferite.

Tuttavia, la sua riflessione più ampia pone una questione cruciale: come recuperare la capacità di comprendere, di dialogare, di costruire un futuro condiviso in un’epoca in cui il rumore sembra aver inghiottito la voce della ragione? La sfida, per Altan come per tutti noi, è quella di ritrovare la bussola per orientarsi in un mare di incertezze, riscoprendo il valore della cultura come strumento di comprensione e di cambiamento.