Armonie di Montagna: Musica, Natura e Cultura sul Gran Sasso

“Armonie di Montagna”: Un Viaggio Sonoro tra Natura, Cultura e Emozione sul Gran Sasso”Armonie di Montagna” è un progetto innovativo che fonde l’eccellenza della musica colta con la maestosità dei paesaggi montani del Gran Sasso, un’esperienza sensoriale unica che celebra la bellezza del territorio abruzzese e la sua profonda connessione con l’arte. Ideata dalla musicologa Antonietta Cerocchi e realizzata in collaborazione con l’associazione naturalistica ‘Il Cammino del Gran Sasso’, la rassegna intende promuovere un turismo consapevole, rispettoso dell’ambiente e arricchente per l’anima.La rassegna si articola in tre appuntamenti distinti, ognuno dei quali offre un percorso integrato che combina l’ascolto di musica di alta qualità con la scoperta del patrimonio naturale e culturale del Gran Sasso. Prima di ogni concerto, i partecipanti sono invitati a immergersi in passeggiate guidate dal team di esperti di ‘Gran Sasso Guides’, alla scoperta di sentieri, flora, fauna e antiche tradizioni locali. Al termine dell’esibizione musicale, un’attenta selezione di prodotti tipici abruzzesi offrirà un ulteriore assaggio dei sapori autentici del territorio.La direzione artistica è affidata ai Solisti Aquilani, con il prezioso contributo di figure di spicco del panorama musicale italiano e internazionale. Daniele Orlando, primo violino dei Solisti Aquilani, e Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si uniscono al virtuoso violoncellista Mario Brunello, interprete di fama mondiale e ideatore della suggestiva rassegna “I Suoni delle Dolomiti”. Ogni concerto sarà introdotto da un approfondimento musicologico a cura del prof. Raffaele Pozzi, docente ordinario all’Università Roma Tre, che offrirà chiavi di lettura e contestualizzazioni storiche per arricchire l’esperienza dell’ascolto.”Vogliamo proporre un modello di turismo che vada oltre la semplice fruizione paesaggistica, valorizzando il ricco tessuto storico-artistico dell’Abruzzo montano”, afferma Maurizio Cocciolito, direttore artistico dei Solisti Aquilani. “La musica, in questo contesto, diventa un potente veicolo di emozioni e di connessione con il territorio, capace di risvegliare la sensibilità e di promuovere un approccio più sostenibile e consapevole nei confronti dell’ambiente”.Il primo appuntamento è fissato per sabato 21 giugno al Castello di Bominaco, frazione di Caporciano, con un concerto delle 19:00 eseguito dai Solisti Aquilani in formazione quintet, con il contributo di Ettore Maria del Romano al cembalo. Il 28 giugno, lo stesso ensemble si esibirà al Castello di Barisciano, sempre alle 19:00, in una formazione quartetto arricchito dalla presenza di Alessandro Carbonare al clarinetto. La rassegna si concluderà venerdì 8 agosto a Grancia Santa Maria del Monte – Campo Imperatore, a Santo Stefano di Sessanio, con un concerto delle 18:00 interamente dedicato all’esecuzione solistica per violoncello di Mario Brunello, in un contesto suggestivo come il parcheggio del lago Racollo.