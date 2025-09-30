Cammelli al Gran Sasso: un set cinematografico biblico

L’apparizione inattesa di cammelli, maestosi e silenziosi, sull’altopiano di Campo Imperatore, nel cuore del Gran Sasso, ha generato un’ondata di stupore e, in un primo momento, di ironica interpretazione online.

L’immagine, diffusa rapidamente sui social media, alimentò battute e speculazioni legate agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, un tema cruciale e urgente che plasma il nostro presente.

Tuttavia, la realtà si è rivelata ben più affascinante e complessa.

Questi animali, lungi dall’essere indicatori di un’anomalia climatica, sono parte integrante di un’ambiziosa produzione cinematografica internazionale: la miniserie “The Faithful”, un progetto a sei episodi che ambisce a reinventare la narrazione biblica attraverso una lente moderna e profondamente umana.

La serie, firmata da Carol Mendelsohn, René Echevarria e Julie Weitz, si propone di debuttare a Pasqua del 2026, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, desideroso di storie che esplorino la fede, la spiritualità e l’esperienza umana.

“The Faithful” non si limita a riproporre episodi del Libro della Genesi, ma li rilegge, concentrandosi in particolare sulla figura delle donne protagoniste.

Sara, Agar, Rebecca, Lea e Rachele non sono più semplici figure bibliche, ma donne complesse, con aspirazioni, paure, rivalità e una forza interiore straordinaria.

La serie ne esplora le storie personali, intrecciando temi universali come la maternità, l’amore, il lutto, la fede e il conflitto, e delineando il loro ruolo fondamentale nella genesi delle dodici tribù di Israele.

L’approccio narrativo mira a rivelare la loro resilienza e il loro impatto sulla storia sacra, offrendo una prospettiva inedita su eventi biblici millenari.

La produzione ha scelto l’Italia, e in particolare l’Abruzzo, per alcune delle riprese, affidandosi alla competenza e alla professionalità di Cattleya.

Campo Imperatore, con la sua maestosa ampiezza e la sua natura incontaminata, si è rivelata la location ideale.

La mancanza di infrastrutture moderne contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva e autentica, capace di trasportare lo spettatore in un’epoca remota.

L’altopiano ha già ospitato produzioni cinematografiche di rilievo in passato, confermando il suo valore come set cinematografico di pregio.

L’accoglienza da parte delle istituzioni locali, rappresentate da una delegazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e dalla Fondazione Abruzzo Film Commission, guidata dal presidente Piercesare Stagni, è stata calorosa e positiva.

L’arrivo di una produzione internazionale di tale portata rappresenta un’opportunità significativa per il territorio abruzzese, in termini di promozione turistica, creazione di posti di lavoro e sviluppo economico.

L’evento testimonia la crescente attrattiva dell’Abruzzo come location cinematografica, capace di offrire scenari unici e un ambiente accogliente per produzioni di livello internazionale, attirando talenti e maestranze di spicco nel settore audiovisivo.

L’iniziativa non solo arricchisce il panorama culturale, ma consolida anche l’identità e l’immagine dell’Abruzzo come regione dinamica e proiettata verso il futuro.