Cocciante a Avezzano: 25 Anni di Musica e Solidarietà

Un Viaggio Musicale tra Memorie e Solidarietà: Riccardo Cocciante a Avezzano per il 25° Concerto di NataleLa Cattedrale di San Bartolomeo ad Avezzano si appresta a diventare il palcoscenico di un evento di straordinaria risonanza emotiva e culturale: il 25° Concerto di Natale, organizzato dall’associazione Harmonia Novissima, vedrà come protagonista assoluto Riccardo Cocciante.

Due serate, il 16 e il 17 dicembre, segneranno un momento di celebrazione per uno degli appuntamenti musicali più significativi del panorama abruzzese, un percorso artistico venticinquennale che ha saputo intessere un profondo legame con il territorio e con il pubblico.

L’annuncio, ufficializzato in una conferenza presso il Comune di Avezzano, ha suscitato un’ondata di entusiasmo, testimoniando l’importanza del concerto come fulcro dell’identità culturale locale.

Massimo Coccia, direttore artistico dell’associazione, ha espresso con parole intense il lungo inseguimento che ha portato all’agibilità di questa presenza: un desiderio coltivato per ben cinque anni, culminato in un traguardo di prestigio.

L’occasione non è solo un omaggio al cantautore, ma anche un riconoscimento al valore di Harmonia Novissima, capace di attrarre talenti di questa levatura.

Riccardo Cocciante, figura iconica della musica italiana con ottant’anni di storia, è autore di un repertorio che ha segnato generazioni.

Canzoni come “Margherita”, “Cervo a primavera” e “Se stiamo insieme” sono diventate colonne sonore di un’epoca, testimonianze di un’epoca e specchio di un sentire collettivo.

Negli ultimi anni, la sua carriera si è arricchita di una nuova dimensione, quella del teatro musicale, con successi internazionali come “Notre-Dame de Paris”, opera che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Questa evoluzione artistica lo rende un interprete ideale per celebrare un anniversario così significativo, un artista capace di trascendere i generi e di creare un’esperienza emotiva intensa e coinvolgente.

L’evento assume un significato ancora più profondo se consideriamo il legame di Cocciante con le radici abruzzesi, un elemento che rafforza il senso di appartenenza e di comunità.

La sua figura si configura come un ponte tra la storia familiare e il territorio, un artista che porta con sé un patrimonio culturale e umano prezioso.

Il concerto, riconosciuto come uno dei principali eventi culturali della regione, gode del sostegno della Diocesi dei Marsi e del Comune di Avezzano, testimoniando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per promuovere la cultura e il benessere sociale.

Fedele alla sua vocazione solidale, l’edizione del 25° anniversario si propone di raccogliere fondi a sostegno della comunità Fraternità Mater Indigentium, guidata da padre Giancarlo Marinucci, che opera instancabilmente tra Abruzzo e Lazio offrendo assistenza e speranza a chi si trova in difficoltà.

Questo gesto di generosità sottolinea il valore intrinseco dell’evento, che non si limita a un intrattenimento musicale di alto livello, ma si configura come un’azione concreta a favore del prossimo, un esempio di come la musica possa essere un veicolo di solidarietà e di cambiamento positivo.

La serata si preannuncia quindi come un’esperienza indimenticabile, un viaggio tra note, ricordi e valori umani che arricchirà la comunità avezzanese e oltre.