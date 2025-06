Film Commission Abruzzo: una svolta per cinema e sviluppo regionale.

La Film Commission Abruzzo si configura ufficialmente come motore di sviluppo culturale ed economico per la regione, con la nomina di Alessandro Massimo Maria Voglino a Direttore e la presentazione del nuovo logo istituzionale. La cerimonia, tenutasi oggi a L’Aquila, alla presenza del Presidente della Regione, Marco Marsilio, segna un punto di svolta dopo ventennale attesa, concretizzando un progetto ambizioso per l’audiovisivo abruzzese.Voglino, figura di spicco nel panorama manageriale culturale italiano, porta con sé un’esperienza ventennale di leadership nella pianificazione e gestione di politiche culturali e cinematografiche, avendo fondato e diretto le Film Commission di Lombardia e Lazio. La sua expertise si rivelerà cruciale per definire una strategia operativa efficace e per attrarre investimenti e talenti.La nascita della Film Commission Abruzzo non si limita a fornire uno strumento operativo; si propone come catalizzatore di un ecosistema audiovisivo regionale. L’obiettivo primario è quello di incrementare la produzione cinematografica, sia nazionale che internazionale, sfruttando il potenziale scenico unico del territorio abruzzese e la sua posizione strategica, a breve distanza da Roma, cuore pulsante del cinema italiano. Marsilio ha sottolineato come questa prossimità, unita a un supporto logistico efficiente, possa generare ricadute positive per l’intera filiera del settore, dall’artigianato cinematografico alla post-produzione, creando opportunità di lavoro qualificate e promuovendo lo sviluppo locale.L’iniziativa si prefigge anche di valorizzare le risorse umane già presenti in Abruzzo, stimolando la crescita di competenze professionali e sostenendo le eccellenze artistiche regionali. La Film Commission non sarà quindi solo un punto di contatto per le produzioni esterne, ma un incubatore di talenti e un laboratorio di idee. Un elemento fondamentale del piano strategico è lo sviluppo del cosiddetto “cineturismo”, una forma di turismo culturale che lega la fruizione del territorio alla passione per il cinema, generando un flusso di visitatori interessati a scoprire le location delle riprese e a vivere un’esperienza immersiva nel mondo del cinema.Oltre al Presidente Marsilio, alla conferenza stampa hanno partecipato Piercesare Stagni, Presidente della Film Commission Abruzzo, Fabrizia Aquilio e altri membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Rinaldo Tordera, Presidente dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, e l’attore e ex direttore artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo, Giorgio Pasotti.La presentazione del nuovo logo, opera dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, rafforza l’identità visiva della Film Commission e simboleggia l’ambizione della regione di affermarsi come polo di riferimento nel settore audiovisivo, nazionale e internazionale. Il design mira a comunicare l’unicità del paesaggio abruzzese e il suo potenziale inesplorato, proiettando l’immagine di una regione dinamica, innovativa e ricca di opportunità per il cinema e l’audiovisivo.