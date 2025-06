Fontecchio in Musica: Un Borgo Abruzzese che Vibra

La Festa della Musica a Fontecchio, incastonato nel cuore verde della valle Subequana, in Abruzzo, si configura come un’esperienza culturale immersiva, un vibrante palcoscenico diffuso che investe l’intero borgo. Più che un semplice evento, è una celebrazione della comunità, un’esplosione di creatività che, quest’anno, si ripete con rinnovato vigore il 21 giugno. L’iniziativa, nata in concomitanza con l’Anno Europeo della Musica del 1985, si allinea a un movimento globale che coinvolge circa 850 città nel mondo, testimoniando il potere universale della musica come linguaggio inclusivo e catalizzatore di emozioni.L’edizione 2024 non si avvale di finanziamenti pubblici, incarnando un modello di resilienza e auto-organizzazione basato sul volontariato e il sostegno di realtà locali. L’associazione culturale La Kap, in sinergia con il Comune di Fontecchio e una rete di partner – Le Officine, il Comitato Feste, l’associazione Pico Fonticulano, La Libera Pupazzeria e il singolare Fontecchio International Airport – orchestra un programma eclettico che trascende i confini dei generi musicali.La giornata si dispiega come un percorso sinestetico, che fonde arte, natura e tradizione. Fin dalle prime ore, con una passeggiata naturalistica guidata da Orsa Maggiore Trekking, il borgo si anima di suoni e colori. Il Sentiero di Celestino V diventa un corridoio di performance artistiche, accogliendo le sperimentazioni di La Seconda Attenzione (Lsa), l’elettronica etnica di Vojagi (Anthos Jabberwocky e Dera Sol), le suggestioni coreutiche di DiversaMenteDanza, e la vibrante energia dei Sound Underground, Mikorizo, Fredd0° e il Trio Bertolini Mandia all’interno del peculiare Fontecchio International Airport.Il pomeriggio è dedicato all’approfondimento e alla partecipazione, con mostre d’arte che mettono in luce talenti locali, laboratori di liuteria che svelano i segreti della creazione musicale, e animazioni video che stimolano l’immaginazione. Artisti come Nespy5euro, Walter Davide e Debora Panaccione contribuiscono a creare un’atmosfera di scambio e scoperta.La serata culmina in piazza, un punto di convergenza dove la tradizione e l’innovazione si fondono. Il suono festoso del Fontecchio Folk si intreccia con l’eleganza di Daniela Tinti e The Flowers, l’energia ribelle dei Dalts, le atmosfere folkettarie dei ReFusi, l’intensità post-punk dei This Volume Junk e si conclude con l’atmosfera coinvolgente del dj set di Rukus.La Festa della Musica di Fontecchio non è solo un evento musicale, ma una dichiarazione d’amore verso il territorio, la comunità e la potenza trasformatrice dell’arte, un invito a riscoprire la bellezza di un piccolo paese dell’entroterra abruzzese e ad abbracciare la diversità culturale che lo rende unico.