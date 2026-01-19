L’Aquila Capitale Cultura: un’inaugurazione emozionante e di speranza.

L’inaugurazione dell’anno dedicato all’Aquila come Capitale Italiana della Cultura, sabato scorso, ha rappresentato un evento di profonda risonanza emotiva e culturale, testimoniato da un’audience televisiva significativa – 266.000 spettatori su Rai 3, con punte che hanno superato i 600.000 – e da una presenza fisica notevole, stimata in oltre 20.000 persone nel cuore del centro storico.

Ben più di una semplice cerimonia, l’evento si è configurato come un’esperienza immersiva, un vero e proprio *happening* che ha rianimato le vie e le piazze, trasformando l’intera città in un palcoscenico effimero, vibrante di luce, suono e movimento.

L’elemento distintivo della manifestazione è stato l’abile connubio tra tecnologia all’avanguardia e tradizione popolare.

Lo spettacolare drone show “Sotto un unico cielo” ha disegnato figure e scenari suggestivi nel firmamento, mentre Dundu, la monumentale marionetta luminosa, ha solcato le strade in un corteo che ha coinvolto e affascinato spettatori di ogni età.

Le esibizioni artistiche, variamente articolate, hanno creato un flusso continuo di stimoli visivi e sonori, sottolineando la ricchezza del patrimonio culturale abruzzese e la sua capacità di dialogare con le espressioni contemporanee.

L’evento ha trascendentato il semplice intrattenimento, assumendo il valore di un rito collettivo, un momento di aggregazione e condivisione che ha unito la comunità aquilana e ha offerto uno sguardo di speranza e rinascita.

La presenza massiccia di famiglie, bambini, giovani e adulti ha sottolineato la natura inclusiva e trasversale della manifestazione, un vero e proprio atto d’amore verso la città e il suo futuro.

La luce degli schermi e dei droni, il movimento di Dundu, le performance artistiche: tutto concorreva a creare un’atmosfera di attesa, curiosità, partecipazione attiva.

Il sindaco Pierluigi Biondi e il direttore artistico Marco Boarino hanno rappresentato figure chiave, simboli dell’impegno e della visione che hanno reso possibile un evento di tale portata.

La loro presenza ha rafforzato il significato dell’iniziativa, sottolineando il ruolo fondamentale della leadership politica e artistica nel promuovere la cultura e nel sostenere la vitalità di una comunità.

L’Aquila, in questo giorno inaugurale, si è riappropriata del suo spazio, proiettandosi verso un futuro di rinnovamento e di celebrazione della propria identità culturale.

La giornata non è stata solo un evento, ma un potente messaggio di resilienza e di speranza per l’intera nazione.