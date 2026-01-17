L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026: Rinascita e Speranza

L’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 a L’Aquila rappresenta un riconoscimento storico, una consacrazione di un percorso di resilienza e rinascita che trascende la semplice ricostruzione materiale.

È il suggello di una comunità che, fronteggiando l’abisso traumatico del sisma del 6 aprile 2009, ha saputo trasformare il dolore in motore di rigenerazione culturale, sociale ed economica.

Il titolo non è un premio autocompiacente, ma un impegno solenne, una responsabilità condivisa per proiettare L’Aquila come faro di innovazione e capitale di esperienze per l’intero Paese.

Come affermato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la vittoria è il frutto di uno sforzo collettivo, un’alchimia di creatività, tenacia amministrativa e, soprattutto, di partecipazione attiva da parte dei cittadini.

L’Aquila si erge a modello di governance condivisa, dimostrando come una visione inclusiva e orientata al futuro possa superare ostacoli apparentemente insormontabili e competere con successo in un contesto nazionale stimolante.

L’entusiasmo palpabile durante la cerimonia di inaugurazione testimonia la forza emotiva di questo traguardo, un’onda di orgoglio che si propaga ben oltre i confini urbani, irradiando un messaggio di speranza e resilienza.

Più che una capitale, L’Aquila è da tempo custode di un patrimonio culturale immenso e spesso silente, radicato nel cuore dell’Appennino.

La sua storia millenaria, intessuta di tradizioni, saperi artigianali e identità uniche, è un tesoro da riscoprire e valorizzare.

La città, da sempre legata a Rieti in un rapporto di complementarietà e collaborazione, affronta ora questa nuova avventura federata, rafforzando un legame storico che si arricchisce di nuove prospettive e opportunità.

L’Aquila, in questa veste, non si limita a rappresentare un territorio, ma incarna l’essenza di una civiltà appenninica, un mosaico di comunità e storie che meritano di essere narrate e condivise.

Il 2026 sarà l’anno di una narrazione plurale, capace di dialogare con il resto d’Italia e con l’Europa, proiettando l’Abruzzo come polo di eccellenza culturale e innovazione sociale.