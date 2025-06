Mimmo Locasciulli a Pescara: 50 Anni di Musica e Emozioni

La vibrante stagione estiva di Estatica 2025 si appresta a illuminare il cuore pulsante del porto turistico Marina di Pescara, inaugurando il suo ricco calendario con un evento di profonda risonanza artistica: il concerto del cantautore abruzzese Mimmo Locasciulli. L’appuntamento, fissato per domenica 22 giugno alle ore 21:30, rappresenta molto più di una semplice performance; è la celebrazione di un percorso creativo lungo cinquant’anni, un viaggio emozionale che si incrocia con la riscoperta delle radici e l’evoluzione di un artista che ha saputo cogliere l’essenza dell’animo umano.Il concerto si inserisce nel contesto del “Dove lo sguardo si perde” tour, legato all’omonimo nuovo album, un’opera intima e raffinata che rilegge in chiave orchestrale alcuni dei brani più significativi della carriera di Locasciulli. Prodotto in collaborazione con il figlio Matteo, “Dove lo sguardo si perde” si configura come un atto d’amore verso il proprio repertorio, un’occasione per ridisegnare sonoramente opere che hanno segnato generazioni, arricchendole di nuove sfumature cromatiche attraverso l’eleganza del pianoforte, la profondità del contrabbasso e la nobiltà degli archi. L’album non manca di offrire un inedito, “L’Amore dov’è,” presentato sia nella sua versione orchestrale che in un’intima interpretazione pianoforte e voce, arricchita dall’apporto del Quartetto d’archi Pessoa, che accompagnerà l’artista anche sul palco pescarese. Il quartetto, composto da Marco Quaranta, Rita Gucci, Achille Taddeo e Marco Simonacci, contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva e avvolgente, esaltando la poesia dei testi e la profondità delle melodie.Durante la presentazione del cartellone Estatica, Mimmo Locasciulli ha espresso un’emozione particolare, sottolineando come l’iniziativa abbia contribuito a dissipare un’immagine stereotipata di Pescara, una città percepita in passato come eccessivamente orientata al consumismo e all’apparenza, a scapito della fruizione culturale. L’ampia offerta di eventi proposti da Estatica ha invece rivelato un pubblico abruzzese vivace e desideroso di esperienze artistiche significative, confermando un cambiamento profondo nel tessuto culturale locale. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di iniziative come Estatica nel promuovere la cultura e nel valorizzare il territorio, creando un ponte tra artisti e comunità.I biglietti per il concerto, un’opportunità imperdibile per immergersi nell’universo musicale di Mimmo Locasciulli, sono disponibili sul circuito Ciaotickets e presso il botteghino dell’Arena la sera stessa dell’evento. Per scoprire l’intero programma di Estatica 2025, ricco di appuntamenti imperdibili, è possibile consultare il sito web www.estatica-pescara.com, dove è disponibile anche il calendario completo in formato scaricabile.