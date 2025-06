Partita del Cuore: Aquila, musica e solidarietà per i bambini.

Martedì 15 luglio, il “Gran Sasso-Italo Acconcia” dell’Aquila si trasformerà in un palcoscenico di speranza e solidarietà, ospitando l’attesissima Partita del Cuore. Ben più di un semplice evento calcistico, si preannuncia un’esperienza multisensoriale che fonde la passione per il calcio, l’energia della musica e un profondo impegno verso il prossimo. A scendere in campo, un team stellare di artisti, guidato dall’iconico Sal Da Vinci, affiancato dalla probabile presenza di Enrico Ruggieri e Paolo Vallesi, per una sfida che va oltre il risultato sportivo. Sarà, infatti, una rivincita artistica contro una selezione di esponenti politici, che l’anno precedente si erano imposti in una drammatica lotteria di rigori.Il cuore pulsante dell’evento risiede nell’impegno concreto a sostegno del progetto “Accoglienza” della Fondazione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un progetto vitale che offre un punto di riferimento cruciale per le famiglie che accompagnano i loro figli in percorsi di cura complessi, spesso lontano da casa. L’obiettivo ambizioso per quest’anno è superare i 350.000 euro raccolti in precedenza, un investimento diretto nel benessere delle famiglie, estendendo il supporto non solo a Roma, ma anche nelle sedi di accoglienza distribuite sul territorio nazionale. Questo finanziamento consentirà di fornire beni di prima necessità, alloggio dignitoso e, soprattutto, un imprescindibile sostegno psicologico, per alleviare le tensioni e le incertezze che accompagnano momenti così delicati.L’Aquila, città simbolo della resilienza e della capacità di ricostruire, si conferma ancora una volta luogo di incontro e di solidarietà. “È un onore per noi ospitare un evento che converte il dolore in speranza,” ha sottolineato il sindaco Pierluigi Biondi, evidenziando il significato profondo dell’iniziativa per la comunità locale. Gian Luca Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti, ha aggiunto che ogni edizione rappresenta una nuova opportunità per amplificare l’impatto sociale, rafforzando l’impegno a favore di chi si trova in difficoltà.Sal Da Vinci, con la sua caratura artistica e il suo impegno civile, ha posto l’accento sul prezioso lavoro svolto da Caritas e dalla Fondazione Bambin Gesù, due realtà che incarnano i valori di accoglienza e di cura. Alla presentazione, accanto a lui, sono intervenuti rappresentanti istituzionali e associazionistici, tra cui Mario Quaglieri, assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Niccolò Contucci, segretario generale della Fondazione Bambino Gesù, Francesco Spagnolo, fundraiser della Caritas Italiana, e Massimiliano Barberio, in rappresentanza dell’Aquila Calcio.L’iniziativa, sostenuta da un ampio partenariato che coinvolge il Comune dell’Aquila, la Nazionale Italiana Cantanti, Rai, L’Aquila Calcio e altre realtà locali, si arricchisce di attività collaterali pensate per coinvolgere attivamente la comunità. Tra queste, una mostra fotografica che ripercorre la storia della Nazionale Cantanti, un omaggio al percorso artistico e all’impegno sociale dei suoi protagonisti, e incontri didattici nelle scuole, per sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della solidarietà e della cittadinanza attiva. I biglietti, disponibili su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati, offrono un accesso a un evento che promette emozioni, musica e un messaggio di speranza per tutti.