Stills of Peace: Arte, Colombia e Futuro Globale

“Orizzonti Condivisi: Arte, Cultura e il Futuro Globale”La Fondazione Aria lancia la dodicesima edizione di “Stills of Peace and Everyday Life”, una rassegna internazionale che si configura come un ponte culturale, un’occasione per avviare e coltivare un dialogo profondo tra diverse espressioni artistiche e comunità globali. L’evento, che si svolgerà dal 5 luglio al 7 settembre tra Atri e Pescara, si articola attorno al tema “Global Future”, con un focus specifico sulla Colombia, Paese ospite che incarna la ricchezza e la fragilità della biodiversità mondiale.”Stills of Peace and Everyday Life” non è semplicemente una mostra d’arte; è un’indagine complessa, un percorso sensoriale e intellettuale che esplora le interconnessioni tra ambiente, società e creatività. L’obiettivo primario è quello di stimolare una riflessione critica sulle sfide ambientali e sociali che il nostro pianeta affronta, proponendo l’arte come strumento per promuovere soluzioni innovative e un futuro più equo e sostenibile.La rassegna si dispiega in tre sedi espositive, ognuna delle quali offre una prospettiva unica sul tema centrale. Le opere esposte, frutto di un accurato processo di selezione, spaziano tra diverse discipline artistiche – pittura, scultura, fotografia, videoarte, performance – e invitano a confrontarsi con realtà spesso marginalizzate e a riscoprire la bellezza intrinseca della diversità culturale.L’edizione 2025 rappresenta il secondo atto di un progetto triennale dedicato all’arte contemporanea latinoamericana, un’iniziativa ambiziosa volta a tessere legami tra il patrimonio artistico del continente e le tematiche universali che lo attraversano. Dopo il focus messicano del 2024, la Colombia, con la sua storia complessa e la sua straordinaria ricchezza naturale, si rivela un terreno fertile per l’ispirazione e il dialogo.Il cartellone eventi si arricchisce di appuntamenti collaterali, tra cui il ciclo “Stills Story”, una serie di incontri letterari che offriranno spunti di riflessione e approfondimento sui temi affrontati dalle opere esposte. L’apertura della rassegna, integrata nella consueta “Ma.Co. – Maratona del Contemporaneo,” segnerà un momento di festa e condivisione, con la partecipazione di istituzionali, artisti e curatori.La scelta di Atri e Pescara come sedi principali non è casuale; le due città, con le loro peculiarità storiche e culturali, rappresentano un punto d’incontro ideale per un evento di respiro internazionale. “Global Future” non è solo un tema, ma un imperativo morale, un invito a ripensare il nostro rapporto con il pianeta e con le generazioni future. Attraverso l’arte, “Stills of Peace and Everyday Life” si fa portavoce di un messaggio di speranza e resilienza, auspicando un futuro in cui la creatività possa illuminare il cammino verso un mondo più giusto e sostenibile.