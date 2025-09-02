Abruzzo, birra agricola: tra terra, luppolo e sapori autentici.

Nel cuore dell’Abruzzo, tra le colline e i profumi intensi della terra, si apre un percorso inedito alla scoperta di un’eccellenza italiana in fermento: la birra agricola.

“Luppoleti Aperti”, l’iniziativa promossa da Coldiretti, offre un’immersione completa nel mondo della birrificazione rurale, un connubio tra agricoltura, tradizione e innovazione.

Il birrificio Hopera Hopposti, a Roseto degli Abruzzi, sarà il palcoscenico di due giornate dedicate agli appassionati e ai curiosi, con appuntamenti sabati e domeniche, offrendo un’esperienza sensoriale completa, dalla raccolta del luppolo alla degustazione di birre artigianali.

Luppoleti Aperti non è solo una vetrina di sapori, ma un progetto di sensibilizzazione.

Promosso dal Consorzio Birra Italiana, mira a tracciare un percorso chiaro e trasparente dalla terra alla birra, educando il consumatore a un approccio più consapevole e responsabile.

La birra artigianale, ormai parte integrante del panorama enogastronomico italiano, sta vivendo una crescita esponenziale: la produzione nazionale ha superato i 48 milioni di litri, con un significativo volume di esportazione, a testimonianza del valore riconosciuto a livello internazionale.

Un vero e proprio boom, alimentato da quasi 1.200 birrifici sparsi in tutta la Penisola, un numero in costante aumento, spesso guidati da giovani imprenditori che reinvestono passione e competenze in questo settore dinamico.

Un quarto di questi è “agricolo”, un dato significativo che sottolinea l’impegno verso l’autoproduzione delle materie prime, una scelta che garantisce qualità e sostenibilità.

Coldiretti e il Consorzio Birra Italiana si impegnano a sostenere ulteriormente la crescita del comparto, incentivando la coltivazione di materie prime autoctone, come orzo e luppolo, ingredienti essenziali per ambire a una birra 100% Made in Italy.

Il luppolo, in particolare, riveste un ruolo cruciale: non è solo un ingrediente, ma il custode dell’identità aromatica della birra, legandola indissolubilmente al territorio di provenienza.

L’interesse e l’investimento in questo prodotto sono palpabili: la superficie coltivata è cresciuta di quasi il 70% negli ultimi anni, concentrandosi in regioni come Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, ma con una forte presenza anche in Abruzzo, pioniere in questa rinascita agricola.

L’Abruzzo si sta affermando come un vero e proprio polo di eccellenza nella cultura brassicola, con birrifici che reinterpretano le tradizioni locali e creano birre uniche, espressione del territorio.

Un’identità regionale che si distingue nel panorama artigianale nazionale, valorizzata anche dall’impegno crescente delle donne, che con passione e competenza contribuiscono a questo processo di innovazione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico.

“Le nostre birre spesso raccontano storie, leggende e luoghi del nostro Abruzzo,” spiega Antonella Marrone, titolare di Hopera Hopposti e figura di spicco di Coldiretti Donne Teramo.

“Sono un omaggio alla nostra cultura, un modo per promuovere l’identità abruzzese e condividerla con il mondo.

”