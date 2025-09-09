Abruzzo Economy Summit: Crescita Regionale tra Sfide e Innovazione

Abruzzo Economy Summit: Navigare le Incognite del XXI Secolo – Un’Agenda per la Crescita Regionale e NazionaleL’Abruzzo Economy Summit, giunto alla sua quinta edizione, si configura come un osservatorio strategico di primaria importanza per il tessuto economico nazionale.

L’evento, promosso dalla Regione Abruzzo e realizzato dall’agenzia di comunicazione Mirus, si terrà dal 25 al 26 settembre all’Aurum di Pescara, in un momento storico caratterizzato da una crescente complessità geopolitica e da imperativi trasformativi globali.

L’obiettivo primario è l’analisi approfondita delle interconnessioni tra le tensioni internazionali, la sicurezza energetica, l’accelerazione della transizione digitale e l’innovazione tecnologica, con un focus specifico sulle opportunità di sviluppo per l’Abruzzo e per l’Italia.

La conferenza stampa di presentazione, tenutasi in Regione, ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco, tra cui il Governatore Marco Marsilio, l’Assessore Roberto Santangelo, il Parlamentare Guerino Testa e il fondatore di Mirus, Michele Russo.

La ricca presenza di relatori – che include ministri (Antonio Tajani e Marina Calderone), sottosegretari (Giovanbattista Fazzolari, Fausta Bergamotto e Marcello Gemmato), presidenti di regione, sindaci e dirigenti di aziende strategiche come Poste Italiane (Giuseppe Lasco), l’Agenzia per l’Italia Digitale (Mario Nobile) e il GSE (Paolo Arrigoni) – testimonia l’importanza riconosciuta all’evento.

Il Governatore Marsilio ha sottolineato come l’Abruzzo Economy Summit sia ormai il punto di riferimento imprescindibile per la visione strategica e la progettazione del futuro regionale.

La partecipazione di imprese, istituzioni, professionisti e rappresentanti del mondo accademico denota una convergenza di intenti volta a costruire percorsi di sviluppo sostenibile e competitivo.

Di fronte alle sfide decisive che attendono l’Abruzzo, la collaborazione e la condivisione di competenze si rivelano elementi cruciali per trasformare le incognite in opportunità concrete.

Michele Russo, fondatore di Mirus, ha espresso grande soddisfazione per il successo della quinta edizione, evidenziando come l’evento si sia consolidato come piattaforma privilegiata per il confronto aperto e costruttivo su temi economici, politici e imprenditoriali.

La crescente adesione di personalità di alto profilo, unitamente al supporto e alla partecipazione attiva di numerose imprese e grandi aziende, confermano la rilevanza dell’iniziativa nel panorama nazionale.

L’Abruzzo Economy Summit 2024 si propone di affrontare tematiche cruciali come la resilienza delle filiere produttive in un contesto di instabilità globale, le strategie per l’attrazione di investimenti esteri qualificati, il ruolo delle tecnologie emergenti (Intelligenza Artificiale, Blockchain, Internet of Things) per la trasformazione del sistema economico regionale, e le politiche per la promozione dell’occupazione giovanile e dell’inclusione sociale.

L’evento intende stimolare un dibattito profondo e costruttivo, finalizzato a definire un’agenda strategica per il futuro dell’Abruzzo e dell’Italia, in grado di affrontare le sfide del XXI secolo con visione, coraggio e innovazione.