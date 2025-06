Abruzzo in Bolla: Effervescenza e Tradizione nel Cuore Italiano

“Abruzzo in Bolla”: Un Viaggio Effervescente nel Cuore della Spumantistica ItalianaL’Aquila si appresta a celebrare la terza edizione di “Abruzzo in Bolla”, un evento che si configura non solo come una fiera, ma come un vero e proprio omaggio alla spumantistica italiana, un settore in continua evoluzione che attinge a tradizioni secolari e abbraccia l’innovazione. Dal 21 al 23 giugno, Palazzo dell’Emiciclo si trasformerà in un crocevia di sapori e storie, accogliendo quasi cinquanta cantine e associazioni di produttori provenienti da ogni angolo della penisola. Oltre duecento etichette saranno a disposizione per la degustazione, offrendo un panorama articolato e sorprendente delle diverse espressioni del “metodo”.”Abruzzo in Bolla” si distingue per l’approccio diretto e coinvolgente: i produttori saranno presenti in prima persona, pronti a condividere la propria esperienza e la filosofia che anima il proprio lavoro. Questa peculiarità rende l’evento unico nel suo genere, un’occasione irripetibile per dialogare con gli artefici delle bolle e scoprire i segreti che si celano dietro la creazione di un vino spumante di qualità.Il viaggio effervescente proposto si estende dalle prestigiose Langhe, culla del metodo classico, al soleggiato Salento, dalle colline del Prosecco alle pendici vulcaniche dell’Etna. Un percorso che mette in luce la straordinaria diversità del territorio italiano e la sua capacità di interpretare la spumantizzazione in modi unici e inaspettati. Il pubblico avrà l’opportunità di incontrare aziende storiche, custodi di un patrimonio enologico inestimabile, e realtà emergenti, portatrici di nuove idee e tecniche.L’evento non si limita alla semplice degustazione. Il programma prevede masterclass guidate da esperti del settore, talk informativi e coinvolgenti, e un’ampia selezione di prodotti gastronomici d’eccellenza, perfettamente abbinati ai vini. Dietro ogni etichetta si cela un racconto: storie di famiglie, di passione, di ricerca continua della perfezione. Si potranno scoprire vini affinati in grotte carsiche, che ne esaltano la complessità aromatica, o immersi nelle acque cristalline del mare, un metodo innovativo che conferisce al vino una personalità affascinante. Particolare attenzione sarà rivolta alla riscoperta di vitigni autoctoni, spesso sottovalutati in passato, che grazie alla spumantizzazione trovano nuove e inaspettate vocazioni, esprimendo il loro potenziale in modi inediti. L’inaugurazione, sabato pomeriggio, sarà un party vibrante di musica e bollicine, mentre domenica, il giorno clou, offrirà un’esperienza immersiva tra banchi d’assaggio e approfondimenti. Lunedì sarà dedicato agli operatori del settore Horeca, offrendo loro l’opportunità di scoprire le ultime tendenze e le nuove eccellenze del mondo spumantistico.Per maggiori dettagli sul programma completo, si invita a consultare il sito web www.abruzzoinbolla.it. L’accesso alla manifestazione è gratuito, mentre le degustazioni guidate e le masterclass esclusive richiedono l’acquisto di un biglietto disponibile su Ciaotickets.”Abruzzo in Bolla” è un progetto realizzato da Virtù Quotidiane, testata di riferimento nel panorama enogastronomico nazionale, con il prezioso patrocinio del Consorzio di tutela vini d’Abruzzo e il sostegno di istituzioni locali come il GAL Gran Sasso Velino, testimoniando l’impegno del territorio nella valorizzazione delle sue eccellenze.