Abruzzo, nuova forza nella moda italiana: ecco la svolta.

L’Abruzzo sta emergendo come un polo di crescente rilevanza nel panorama della moda italiana, un’evoluzione che si traduce in un impatto significativo sia in termini di posti di lavoro generati che di valore economico prodotto.

Si rende quindi imprescindibile un cambio di prospettiva, riconoscendo al settore un ruolo di primaria importanza, storicamente offuscato da altri comparti industriali che hanno goduto di maggiore attenzione mediatica e di politiche di sviluppo più consistenti.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha inaugurato un percorso strategico volto a valorizzare e promuovere l’eccellenza abruzzese nel mondo della moda, convocando le principali associazioni di categoria in una sessione di confronto ibrida.

L’iniziativa, concretizzandosi in un evento dedicato nel corso del mese di novembre, ambisce a creare un ponte virtuoso con i centri nevralgici del settore a livello nazionale, Milano e Firenze in primis, favorendo lo scambio di esperienze e l’accesso a competenze specialistiche.

L’obiettivo è duplice: da un lato, identificare opportunità di investimento e di crescita per le imprese abruzzesi; dall’altro, stimolare una riflessione approfondita sulle sfide e le tendenze del mercato contemporaneo, con un focus particolare sulla sostenibilità, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi e distributivi.

Il percorso tracciato prevede un’azione sinergica con le Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso, con l’intento di sviluppare un quadro normativo specifico e di istituire un organismo di consultazione permanente, un tavolo di lavoro composto da rappresentanti delle imprese, degli enti locali e del mondo accademico, che garantirà un costante monitoraggio del settore e un contributo qualificato alle decisioni strategiche.

L’assessore Magnacca definisce questa iniziativa una sfida ambiziosa, un investimento nel futuro del “Made in Abruzzo”, con la ferma volontà di affermare l’identità e la creatività abruzzese nel panorama internazionale della moda, puntando su artigianalità di qualità, design innovativo e una filiera produttiva eticamente responsabile.

Si tratta di un impegno concreto per la costruzione di un ecosistema industriale solido e competitivo, capace di generare sviluppo economico e occupazionale nel cuore d’Abruzzo.