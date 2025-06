Abruzzo: Resilienza nelle Esportazioni, Crescita al +0,9%

L’andamento delle esportazioni abruzzesi nel primo trimestre del 2025 dipinge un quadro di resilienza, pur in un contesto nazionale caratterizzato da performance eterogenee. Con una crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente, la regione si posiziona all’ottavo posto a livello nazionale, un risultato che, pur non eccellendo, testimonia una capacità di adattamento in un mercato globale in continua evoluzione.Il confronto con le prime posizioni della classifica nazionale – Friuli Venezia Giulia che vanta un balzo del 26,1%, Lazio con un impressionante 16,9%, Valle d’Aosta (+11,8%) e Toscana (+8,2%) – suggerisce la presenza di dinamiche regionali specifiche che influenzano in modo diverso la capacità di spinta delle esportazioni. Queste differenze possono essere attribuite a fattori quali la specializzazione produttiva, la propensione all’innovazione, la rete di relazioni commerciali esistenti e, non ultimo, l’impatto di politiche regionali mirate.Un elemento cruciale che emerge dall’analisi dei dati è la discordanza tra le performance verso i mercati dell’Unione Europea e quelle relative ai paesi extra-UE. La contrazione dell’11,8% delle esportazioni verso i Paesi Ue27 rappresenta una sfida significativa, segnando una delle flessioni più accentuate a livello nazionale. Questo dato potrebbe riflettere la saturazione di alcuni mercati europei, l’aumento della concorrenza interna o l’impatto di nuove normative commerciali.Al contrario, l’incremento del 14,7% delle esportazioni verso i paesi extra-UE si configura come un fattore positivo e strategico. Questo risultato, secondo solo a quello del Lazio, denota una crescente apertura verso nuovi mercati e una capacità di diversificare i flussi commerciali, riducendo la dipendenza dai tradizionali partner europei. L’identificazione e lo sviluppo di questi mercati emergenti rappresentano una priorità per il futuro della crescita abruzzese.L’analisi settoriale rivela una polarizzazione marcata: l’esplosione delle esportazioni di prodotti farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+42,3%) evidenzia la forza di un comparto industriale ad alto valore aggiunto, in grado di competere a livello globale. Questa performance riflette probabilmente investimenti in ricerca e sviluppo, una forte specializzazione e la capacità di rispondere a nuove esigenze del mercato sanitario internazionale. La diminuzione delle esportazioni di autoveicoli (-35,5%), invece, potrebbe essere legata a fattori quali la contrazione del settore automobilistico globale, cambiamenti nelle preferenze dei consumatori o problemi di competitività.A livello nazionale, il quadro è complesso. Il Nord-ovest mostra una sostanziale stabilità (-0,2%), mentre il Nord-est e il Centro segnano una crescita moderata, rispettivamente del +1,6% e del +7,9%. Il Sud e le Isole, invece, affrontano una fase di contrazione, con una diminuzione delle esportazioni rispettivamente del -2,2% e del -9,7%. L’aumento complessivo delle esportazioni italiane del 3,2% in questo primo trimestre del 2025, sebbene positivo, deve essere interpretato tenendo conto delle disparità regionali e dei diversi trend settoriali. La sfida per l’Abruzzo e per l’Italia nel suo complesso sarà quella di capitalizzare sui punti di forza, mitigare i rischi e promuovere una crescita più inclusiva e sostenibile nel lungo termine.