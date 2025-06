Cerasuolo d’Abruzzo Cup: Vela, Vino e Tradizione a Pescara

Il porto turistico Marina di Pescara si appresta ad accogliere l’attesissima quarta edizione della Cerasuolo d’Abruzzo Cup, un evento che trasfigura la competizione velica in una celebrazione sinestetica, unendo l’eccellenza sportiva con la valorizzazione enogastronomica del territorio abruzzese. L’appuntamento, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno, si configura come un crocevia di culture marinare e tradizioni vitivinicole, coinvolgendo equipaggi provenienti da Abruzzo, Marche e Molise, a testimonianza di un’iniziativa che si estende oltre i confini regionali.Fabio Tortini, consigliere del Circolo Nautico, ha delineato come l’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di circa quaranta equipaggi, un segnale di crescita e consolidamento dell’evento. I partecipanti non giungeranno solo da Pescara, ma anche da rinomati centri nautici come Vasto, San Benedetto del Tronto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi e dai sodalizi molisani, creando un panorama di esperienze e competenze diverse.La Cerasuolo d’Abruzzo Cup non è solamente una regata, ma un’occasione per ridisegnare i canoni di fruizione del vino. Davide Acerra, del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, ha evidenziato l’importanza di un approccio innovativo nel consumo del Cerasuolo, un vino che incarna l’identità abruzzese e si presta a straordinari abbinamenti gastronomici, elevando l’esperienza sensoriale complessiva. La scelta di legarlo alla vela non è casuale: entrambi incarnano i valori di tradizione, passione e ricerca dell’eccellenza.Il percorso della regata si articolerà in due tappe strategiche: un primo tratto da Pescara verso Ortona, per poi concludersi con una sfida di ritorno da Pescara a Francavilla al Mare, un anello di bellezza paesaggistica e significato culturale. Ogni tappa sarà un’immersione nel territorio, un’occasione per scoprire le peculiarità delle coste abruzzesi.Gianni Taucci, presidente del porto turistico “Marina di Pescara”, ha sottolineato come l’evento non si limiti alla competizione velica, ma si proponga come un veicolo di promozione del patrimonio culturale e enogastronomico locale. Il binomio vela-vino si rivela sempre più efficace, perché permette di approfondire la conoscenza di una tipicità unica come il Cerasuolo d’Abruzzo, esaltandone le caratteristiche distintive e contribuendo a consolidare l’immagine positiva del territorio a livello nazionale e internazionale. L’evento si configura quindi come un motore di sviluppo locale, capace di attrarre visitatori e di creare nuove opportunità economiche per le imprese del settore.