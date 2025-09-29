Chiusura svincoli a Teramo Est per manutenzione galleria Cartecchio

La società Strada dei Parchi, gestore del tratto autostradale e delle infrastrutture ad esso connesse, informa il pubblico in merito a interventi manutentivi programmati all’interno della galleria Cartecchio.

Al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza di tali verifiche periodiche, si rende necessaria una temporanea limitazione della viabilità nell’area di Teramo Est.

Nello specifico, dalle ore 22:00 del 29 settembre 2025, proseguendo per l’intera giornata del 30 settembre e fino alle ore 06:00 del 1° ottobre 2025, si disporrà la chiusura totale di due importanti svincoli.

Sarà inaccessibile la rampa di ingresso a Teramo, proveniente sia dall’autostrada A24 che dalla strada statale 80 Teramo-Mare, impedendo così l’accesso diretto al tessuto urbano.

Analogamente, sarà interrotta la rampa di accesso all’autostrada A24, diretta verso L’Aquila, l’autostrada A25 e Roma, nonché alla strada Teramo-Mare, per il traffico proveniente da Giulianova.

Tale articolazione temporanea della circolazione impone un’attenta riorganizzazione dei flussi veicolari.

Per agevolare la prosecuzione del viaggio, il pubblico è invitato a utilizzare le rotatorie presenti su viale Europa.

Queste infrastrutture saranno fondamentali per consentire l’accesso sia alla città di Teramo per il traffico proveniente dalla strada Teramo-Mare e dall’autostrada A24, sia per consentire l’immissione nel flusso autostradale diretto verso L’Aquila, Roma e l’autostrada A25, e per la strada Teramo-Mare, per il traffico proveniente da Giulianova.

La decisione di adottare queste misure, seppur temporanee, riflette l’impegno di Strada dei Parchi nel garantire la conformità e la durabilità delle infrastrutture autostradali, preservando la sicurezza degli utenti.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione e prudenza da parte degli automobilisti, invitando a pianificare il percorso in anticipo e a considerare possibili ritardi dovuti alla riorganizzazione del traffico.

Aggiornamenti e informazioni dettagliate saranno disponibili attraverso i canali ufficiali di Strada dei Parchi, inclusi pannelli a messaggio variabile lungo il percorso e sui siti web e app dedicate, al fine di supportare gli utenti nella gestione del viaggio.