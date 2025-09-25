Coop Alleanza 3.0 lancia EasyCoop Petstore: l’e-commerce per animali

Coop Alleanza 3.0 introduce EasyCoop Petstore, una piattaforma e-commerce dedicata al mondo degli animali domestici, ampliando significativamente la sua offerta digitale e rispondendo a una domanda di mercato in costante crescita.

Questa iniziativa rappresenta un’evoluzione strategica del consolidato servizio EasyCoop, già attivo in Veneto ed Emilia-Romagna, estendendo la sua presenza in tutte le otto regioni di competenza della cooperativa, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, con un impatto potenziale su un bacino di utenza molto più ampio.

EasyCoop Petstore non è semplicemente un negozio online; è un ecosistema pensato per offrire ai proprietari di cani, gatti e altri animali da compagnia una gamma completa di prodotti: alimenti specifici, articoli per la cura e l’igiene, accessori, giochi e tutto ciò che contribuisce al benessere e alla gioia di vivere degli animali.

L’obiettivo è fornire un’esperienza d’acquisto comoda, affidabile e personalizzata, riflettendo l’impegno di Coop Alleanza 3.0 verso la qualità e la sostenibilità.

La piattaforma si integra perfettamente con l’infrastruttura esistente di EasyCoop, consentendo ai soci e ai consumatori registrati di utilizzare le stesse credenziali per accedere sia al servizio di spesa alimentare che all’e-commerce dedicato agli animali.

Questo approccio sinergico massimizza la convenienza per i clienti, rafforzando la loro fedeltà alla cooperativa.

La possibilità di accumulare e utilizzare i punti del programma Raccolta, con promozioni mirate e opportunità di cashback, incentiva ulteriormente l’utilizzo della piattaforma e premia la fedeltà dei soci.

La flessibilità è un elemento chiave dell’esperienza EasyCoop Petstore.

I clienti godono della libertà di gestire i propri ordini, modificandoli o annullandoli fino a poco prima della consegna, garantendo un servizio reattivo e attento alle esigenze individuali.

La spedizione, con un costo contenuto di 5 euro (gratuita per acquisti superiori a 50 euro), e i tempi di consegna stimati tra uno e tre giorni, offrono un equilibrio ottimale tra velocità e affidabilità.

Per celebrare il lancio di EasyCoop Petstore, Coop Alleanza 3.0 ha riservato una promozione speciale: un buono sconto di 5 euro sul primo acquisto, utilizzabile con il codice promozionale PETSTORY su una spesa minima di 30 euro.

Questa offerta, valida fino al 31 ottobre 2025, rappresenta un invito esplicito a scoprire la nuova piattaforma e a beneficiare dei suoi vantaggi, consolidando l’impegno della cooperativa a creare valore per i propri soci e per l’intera comunità.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di digitalizzazione e innovazione, volta a rispondere in modo sempre più efficace alle evoluzioni del mercato e alle nuove abitudini di consumo.