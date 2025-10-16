Crisi Aura: L’Aquila al buio, lavoratori senza reddito e proprietà irraggiungibile.

La vertenza Aura, azienda operante nel cuore del Polo Tecnologico dell’Aquila e specializzata nel settore dell’elettronica, si è inaspida ulteriormente con il recente diniego dell’INPS alla richiesta di cassa integrazione ordinaria per i suoi settanta dipendenti.

Un colpo durissimo per i lavoratori, ormai privi di reddito da agosto e sospesi in una situazione di crescente incertezza, che rivela una crisi aziendale di profondità e complessità.

Le indagini condotte, emerse durante un tavolo tecnico promosso in Prefettura e successivamente approfondite in una sessione dei capigruppo del consiglio comunale, dipingono un quadro allarmante: l’azienda, acquisita di recente dal gruppo Mival, si troverebbe priva di commesse attive e in una situazione finanziaria precaria.

Un rappresentante della società ha espresso forti preoccupazioni riguardo l’impossibilità di stabilire un contatto con la proprietà, alimentando il timore di un’imminente interruzione delle forniture energetiche a causa di debiti insoluti.

La situazione, che va ben oltre una semplice difficoltà economica transitoria, solleva interrogativi cruciali sulla governance aziendale e sulla reale sostenibilità del progetto industriale.

L’impossibilità di comunicazione con la proprietà suggerisce un vuoto di potere e una mancanza di direzione strategica che compromettono la continuità operativa dell’azienda.

L’unica via d’uscita apparentemente percorribile, seppur gravata da tempistiche più lunghe e dalla necessità di un intervento diretto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è l’accesso alla cassa integrazione straordinaria.

Questa misura, caratterizzata da procedure più complesse e da requisiti stringenti, potrebbe fornire un sostegno temporaneo ai lavoratori, ma non risolve il problema strutturale dell’azienda.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha sottolineato con forza la necessità di una trasparenza totale e di un’indagine approfondita per accertare le responsabilità e tutelare i diritti dei lavoratori, i quali si trovano di fronte a una situazione gravissima.

Il presidente del consiglio comunale, Roberto Santangelo, ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, segnalando possibili irregolarità e comportamenti scorretti, e ha convocato un consiglio straordinario per discutere della questione e valutare le azioni da intraprendere.

Le organizzazioni sindacali, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Rsu-Uil, hanno espresso la loro profonda preoccupazione e hanno chiesto alle istituzioni un intervento immediato e misure concrete per garantire la protezione dei lavoratori e trovare una soluzione duratura alla crisi.

La vicenda Aura rappresenta non solo una tragedia personale per i lavoratori coinvolti, ma anche un campanello d’allarme per l’intero ecosistema produttivo del Polo Tecnologico dell’Aquila, evidenziando la fragilità delle filiere e la necessità di politiche industriali più efficaci e lungimiranti.

L’auspicio è che questa crisi possa stimolare una riflessione più ampia sulla necessità di promuovere un modello di sviluppo economico più sostenibile e inclusivo, che metta al centro la tutela dei lavoratori e la valorizzazione del territorio.